Logró el 47,65% y le sacó más de 15 puntos de ventaja a Mauricio Macri. Así, de cara a octubre, quedó muy cerca del triunfo en primera vuelta. Fue clave la gran performance de Axel Kicillof (49,34%) en provincia de Buenos Aires. Se impuso en casi todo el país. El oficialismo solo se impuso en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. La fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández obtuvo el domingo un amplio triunfo a nivel nacional: con el 47,65% de los votos superó por más de 15 puntos de ventaja a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto (32,08) en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De esta manera, de cara las Generales de octubre, el Frente de Todos quedó muy cerca de una victoria en primera vuelta y de transformar en un imposible la reelección del actual Presidente de la Nación. Fernández se impuso en casi todas las provincias y las victorias que Juntos por el Cambio se anotó en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires apenas lograron maquillar un resultado que para muchos es "irreversible" y que significó un golpe de alto impacto en el gobierno nacional. Una de las claves de esta elección, como siempre, estuvo en la provincia de Buenos Aires. Porque si María Eugenia Vidal era la mejor figura que tenía el macrismo, quedó en evidencia que el contexto económico y el propio Macri la arrastraron también: la gobernadora obtuvo el 32,56% de los votos bonaerenses, apenas 2,68 puntos más que el Presidente (29,88%) en el mismo territorio. En la provincia de Buenos Aires, la fórmula Fernández-Fernández logró un 50,65% de acompañamiento, mientras que Axel Kicillof (49,34%) logró contener ese caudal y conseguir 17 puntos de ventaja por sobre Vidal. El resultado que la fórmula oficialista obtuvo en Córdoba (48,18 a 30,39) estuvo lejos de las expectativas que manejaba el Gobierno, que apostaba a sacar una distancia de al menos 20 puntos. Ese objetivo ni siquiera fue posible en la Ciudad de Buenos Aires (44,71 a 33,04). De todos modos, la provincia mediterránea aportó la ventaja más holgada en todo el país para Juntos por el Cambio. El kirchnerismo logró imponerse en dos provincias que a priori se mostraban favorables al macrismo: Mendoza y Jujuy, ambas gobernadas por dos de las principales espadas de Cambiemos en el interior, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales. Además, Alberto y Cristina también consiguieron su objetivo de quedarse con la provincia de Santa Fe. La dupla Scioli-Zanini había ganado por solo dos puntos en las PASO de hace cuatro años. Pero en este 2019, el peronismo logró recuperar la provincia cuando venció al socialismo que venía gobernando desde 2007. Ese envión fue suficiente para ganar esta edición de las PASO aun con mayor comodidad. Y como suele ocurrir con el peronismo, el norte del país fue la región en la que sacó mayor ventaja: Alberto arrasó en todas las provincias desde Misiones hasta Salta. El mejor resultado provino de Santiago del Estero, donde triplicó los votos de Mauricio Macri. VIDAL ARRASADA La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sufrió una dura derrota en su carrera por la reelección y cayó ante el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, en 78 de los 135 partidos que tiene la provincia, siendo el conurbano bonaerense la principal zona que explica la abultada diferencia de más de 1,5 millones de votos. En lo que respecta a las secciones electorales, la referente del PRO se alzó con el triunfo en la Quinta, la Sexta y la Séptima, que no poseen la densidad poblacional de la Primera (en la que está incluida Campana) y la Tercera (donde sobresale La Matanza), secciones que fueron la base del holgado resultado que favoreció al ex ministro de Economía. Esto generó que muchas intendencias que Cambiemos había ganado en 2015 estén "prácticamente perdidas" o muy complicadas para el oficialismo. La Plata, Quilmes, Lanús, Tres de Febrero, Morón y Pilar son algunos de los casos más elocuentes, aunque no los únicos. Las excepciones serían Sebastián Abella en Campana; Javier Martínez en Pergamino; Héctor Gay en Bahía Blanca (ganó por apenas 2 puntos); y Martín Yeza en la pequeña Pinamar. Mientras que Guillermo Montenegro se encamina a darle continuidad al triunfo obtenido en la pasada elección en General Pueyrredón. En cambio, Gustavo Posse, en San Isidro, y Jorge Macri, en Vicente López, no tuvieron inconvenientes para sostener mandatos que tienen una historia que va más allá del triunfo de 2015 de Cambiemos. Así, de las 64 conducciones municipales bonaerenses que ostenta actualmente Cambiemos, podrían quedarle 45 o menos después de las Generales de octubre. Y con escasa presencia en el Conurbano.

