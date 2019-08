La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Elecciones PASO 2019:

La gobernadora María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) analizó este lunes los resultados de las PASO: "Vamos a seguir escuchando a los que no nos votaron porque nos dieron un mensaje", sostuvo la mandataria en referencia a la magra cosecha de votos respecto a lo realizado por el candidato opositor, Axel Kicillof (Frente de Todos). Junto al vicegobernador Daniel Salvador, la propia Vidal señaló durante una conferencia de prensa que "las elecciones se definen" en octubre al tiempo que anticipó que "no me voy a cansar de recorrer la Provincia". Al ser consultada por el comportamiento de los mercados y las posibles consecuencias en la economía real en el corto plazo, la gobernadora señaló que "el mundo nos dio un mensaje". En ese sentido, Vidal señaló que "estamos preocupados" y agregó: "Vamos a estar acompañando a los bonaerenses como en cada momento de dificultad tal como lo hicimos el año pasado y a lo largo de este año".



