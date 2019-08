La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Elecciones PASO 2019:

"En octubre iremos por la victoria"







La ex intendente agradeció a los campanenses que votaron a la lista de Ruben Romano y a los militantes que la acompañaron "incondicionalmente" durante los últimos tiempos. Stella Giroldi se expresó ayer sobre la jornada eleccionaria del domingo: "Deseo agradecer profundamente a los vecinos de Campana que acompañaron ayer a Ruben Romano y a su lista. Fue una gran elección para el peronismo unido de la ciudad, ya que hemos achicado notablemente las distancias, y confirmado que no son en absoluto insalvables. Confiamos en que con militancia, trabajo y compromiso lograremos dar vuelta el resultado en octubre." A nivel Nación y provincia, para la ex intendente el mensaje dado al macrismo fue claro: "los argentinos no queremos continuar más por este camino de ajustes interminables, de falta de empleo, de sueldos que no alcanzan, de precios que no paran de subir, y de vivir en constante preocupación e incertidumbre por el mañana. Vivir así no es vida, ni este era el cambio que habían prometido. Lo que hemos hecho los ciudadanos de todo el país ayer fue poner un freno a todo esto donde corresponde: en las urnas, y de forma pacífica". "La de ayer fue una gran jornada democrática, y a todos los peronistas nos costó irnos a dormir de tanta alegría que teníamos´´, aseguró Giroldi, pero advirtió que "el tiempo de la celebración terminó, y hoy mismo debemos retomar el trabajo y la militancia para conseguir en octubre la victoria de Rubén Romano, de manera de encolumnar a Campana en el modelo de país de inclusión y producción que llevarán adelante los compañeros Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Nación, y Axel Kicillof y Verónica Magario en la provincia´´. En esa misma línea, opinó que ´´lo logrado este domingo fue enorme e histórico, pero en octubre podemos llegar mucho más lejos, y solo sucederá si empujamos TODOS, como hasta ahora. Como dijo Alberto hace unos días en Zárate ´´este Frente no es de Cristina ni de Alberto ni de Sergio: es de Todos y no sobra nadie´´. La candidata a concejal del Frente de Todos, además, agradeció a los votantes y a los militantes, para concluir: "Y que a todos en Campana les quede claro que en octubre iremos por la victoria´´, aseguró la histórica dirigente justicialista, a modo de cierre.



Elecciones PASO 2019:

"En octubre iremos por la victoria"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: