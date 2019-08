La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Los arboles no se podan, podar es mutilar









En defensa del equilibrio ecológico y estético del paisaje urbano, cuidemos nuestros árboles. Al podar nuestros árboles: - Mutilamos su belleza natural. - Acortamos su vida útil. - Quitamos el oxígeno al medio ambiente. - Lo exponemos a enfermedades. - Perdemos la posibilidad de purificar el medio ambiente. - Le quitamos su reserva alimenticia. - Inhibimos su crecimiento. - Achicamos y retardamos s cono de sombra. - Reducimos su capacidad de amortiguación de ruidos. - Incrementamos la temperatura ambiente. El no podarlos multiplicará todos sus efectos positivos como si duplicáramos el número de árboles PLANTADOS. La poda en definitiva, para los árboles de nuestras calles no es una ayuda sino una agresión, agravada en los casos de poda temprana. Todo árbol guarda una relación armónica entre su parte aérea, copa, follaje, ramas, etc. y su parte subterránea (raíces). Toda reducción en una de las partes acarrea trastornos serios en la otra. La poda aérea rigurosa ocasiona la muerte de una parte importante de las raíces. Podas parciales son necesarias en los siguientes casos: A) Poda inicial de formación. B) Podas de limpieza C) Cuando se plantaron sin calcular el tamaño final del árbol y el sitio a ocupar por este. D) Cuando circunstancias accidentales: cables, luces, edificación hacen necesario un raleo o acorte selectivo. El origen de la idea de que los árboles deben ser podados radica principalmente en que aparentemente a los frutales la poda los beneficia, trasladando esta idea a los árboles en Gral. Pero aún en los frutales es FALSO que la poda los beneficia, beneficia al hombre porque obtiene mayor rendimiento en la producción. Pero a costa de acortar drásticamente la vida de los frutales. Una prueba clara de la agresión que constituye la poda consiste en la comparación de los árboles de las calles podados continuamente con las de los grandes parques o plazas (Palermo, Pereyra Iraola, etc) que nunca han sufrido podas indiscriminadas. Estos se encuentran desarrollados en plenitud y generalmente alcanzan el tamaño y formación que fija su especie. Por el contrario, los árboles podados de las calles urbanas han perdido totalmente su armonía y su equilibro entre los troncos y ramas, llenos de nódulos, cicatrices y agujeros que conforman la mayoría de las veces un triste espectáculo. También con los árboles existe una vieja y mala costumbre la de pintar los troncos con cal como si estuvieran en continuidad con las paredes. Esto constituye en realidad una agresión a la estética y una verdadera contaminación visual. Actualmente esto carece de sentido, ya que si lo que se pretende con ello es desinfectar los troncos de los árboles existen productos mucho mas efectivo e incoloro. Este folleto está realizado como parte de la Campaña Nacional en Defensa del arbolado urbano organizado por S.A.P. (Sociedad Argentina de Paisajistas. En base a las conclusiones del 1er encuentro exposición latinoamericano de paisajistas (declarado de interés nacional provincial y municipal) avalado además por mas de veinte instituciones entre ellas la Universidad Nacional de Buenos Aires, Instituto Forestal Nacional. Facultad de Agronomía de la UNLP además de 200 personalidades, ingenieros agrónomos, paisajistas, arquitectos paisajistas, ecólogos, etc. Señor frentista su árbol no es suyo, pertenece al medio ambiente y a toda la comunidad. Campana es una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires más cancerígenas, no poden. Hugo Del Teso DNI 4737259



