"Lo hicieron no solo para mejorar, aprender y sumar a su desarrollo técnico-táctico de la disciplina que practican, sino también para aprovechar la propuesta de crecer desde el buen uso del pensamiento, el intelecto y el corazón", explicó Ricardo Imboden, de la Asociación de Taekwondo WT y Deporte Olímpico de Campana. Integrantes de la Asociación de Taekwondo WT y Deporte Olímpico de Campana, junto a jóvenes de las escuelas municipales de esta disciplina marcial, participaron del 28 al 31 de julio del Segundo Campus para jóvenes organizado por la Fundación International Youth Fellowship (IYF), que cuenta con más de 90 filiales en todo el mundo. "Lo hicieron no solo para mejorar, aprender y sumar a su desarrollo técnico-táctico de la disciplina que practican, sino también para aprovechar la propuesta de crecer desde el buen uso del pensamiento, el intelecto y el corazón", explicó Ricardo Imboden, de la Asociación de Taekwondo WT y Deporte Olímpico de Campana. "Aunque seguimos participando de eventos deportivos con buenos resultados como son de público conocimientos, hemos detectado que en todas las áreas sociales los jóvenes de Campana necesitan ser escuchados con atención, instruidos en los valores básicos", agregó. Por su parte, el entrenador de la Selección Nacional, Flavio Salvador, quien se hizo presente en el Campus IYF, explicó "Queremos ayudarlos y enseñarles a comprometerse, a participar, a no renunciar ante las adversidades de la vida, a que sean líderes, ganadores y que si se caen, siempre hay que levantarse y seguir. Que las oportunidades no llegan, sino que hay que ir tras ellas. La participación en eventos es muy lindo, pero la felicidad es fugaz y cuando pasa el tiempo solo quedan para algunos; los recuerdos, la medalla en el cajón o la pared, y la satisfacción de haber sido un buen atleta". En este evento, Salvador brindó capacitación de alto rendimiento a los jóvenes. "Luego finalizó charlando con ellos, diciéndoles que es más importante ser un buen ser humano antes que un gran deportista", detalló Imboden. Durante este Campus también se fueron sumando más Maestros que desarrollaban otras áreas, como la defensa personal a cargo de Maximiliano Melchor; de entrenamientos de poomse (formas de competencia para el Taekwondo WT), a cargo de Damián Bruno, atleta de la Selección Nacional de Poomse. También estuvo el Maestro campanense Ricardo Imboden, ex técnico Metropolitano del área de iniciación deportiva del Taekwondo WT, quien compartió con Marcos Córdoba, profesor del Team Crismanich, un módulo de desarrollo deportivo. También brindaron charlas los disertantes Martín Guerrero y Francisco Silva, conferencistas del Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto (IMEI) y el Director de la Fundación IYF en Argentina, Gabriel Kim. "Desde las filiales de la Asociación de Taekwondo WT y Deportes Olímpicos de Campana, que funcionan en las sociedades de fomentos de los barrios Siderca, Del Pino, Otamendi, Ariel del Plata, San Jacinto, Dallera y Romano, le agradecemos al profesor Alejandro Kim y a todos sus colaboradores por invitarnos a ser parte de este Segundo Campus 2019", cerró Imboden.







