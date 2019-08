La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Primera Nacional:

El sábado, el Violeta recibirá a Instituto en el inicio de una nueva temporada. El plantel practicará hasta el viernes a la tarde y luego quedará concentrado. Facundo Affranchino ya trabaja con sus nuevos compañeros. "Por fin", dicen los simpatizantes de Villa Dálmine que el sábado volverán a peregrinar al "Coliseo de Mitre y Puccini" para acompañar el inicio de una nueva ilusión Violeta en la segunda categoría del fútbol argentino que en esta temporada pasa a denominarse Primera Nacional. "Por fin", señaló ayer también el entrenador Lucas Bovaglio. "Después de poco más de dos meses preparación, ya estamos ultimando detalles para llegar al sábado de la mejor manera. Se hizo larga la espera, pero ya se acerca el comienzo y estamos con todas las expectativas puestas en hacer una buena presentación", agregó en diálogo con FM Radio City en el arranque de esta semana. Este lunes, el plantel Violeta retornó a los entrenamos después de disfrutar del fin de semana libre. Y lo hizo con una novedad: la incorporación del mediocampista Facundo Affranchino (surgido de River Plate y con pasos por San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Ferro Carril Oeste e Instituto), quien ya fue confirmado oficialmente como nueva incorporación del equipo para el campeonato que está a punto de comenzar. "Es un jugador de experiencia que conoce la categoría y que viene de jugar casi todos los partidos de la temporada pasada en Instituto. Nuestra idea es utilizarlo como un volante interno. Veremos cómo lo podemos ir acomodándolo. Fue el último en sumarse, así que arranca desde más atrás que sus compañeros, pero lo conocemos y sabemos que puede jugar en distintas posiciones, Veremos dónde le podamos sacar mayor rédito", explicó Bovaglio al respecto. A su vez, el entrenador de Villa Dálmine señaló que podría llegar un jugador más para completar el plantel y en ese sentido, consultado por Ricardo Stecconi, se refirió a la posibilidad de sumar al delantero Germán Lesman. "Es un nombre que interesa y podría ser una pieza útil. Veremos si existe la posibilidad, porque es una negociación compleja tanto con Huracán (club dueño de su pase) como con el jugador", advirtió. En las últimas horas, además de Affranchino, la institución Violeta también confirmó la incorporación de Manuel Pérez Grassi, un atacante que tras formarse en las divisiones juveniles de Tigre, pasó por Colegiales y Lamadrid. Este jugador se encontraba a prueba desde el amistoso frente a Puerto Nuevo y finalmente fue ratificado en el plantel. En cuanto a la preparación para el debut, Bovaglio se mostró satisfecho con los amistosos disputados frente a Vélez Sarsfield, Deportivo Morón, Argentinos Juniors, Tigre y Puerto Nuevo, ensayos en los que el Violeta no perdió. "Hicimos los amistosos que pretendíamos, aunque nos quedó una espina el pasado viernes, porque teníamos planificado una práctica de fútbol entre nosotros y la lluvia lo impidió. Igualmente, estamos conformes con la cantidad de amistosos y con la evolución del equipo", explicó. En los últimos ensayos, el DT fue repitiendo y perfilando la formación que presentaría el sábado frente a Instituto en Mitre y Puccini. Los once nombres serían: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. Sin embargo, el entrenador no quiso confirmarla: "Falta ajustar algunas dudas que tenemos, sobre todo pensando en dónde podemos hacerle daño al rival", señaló. El plantel continuará con sus entrenamientos hasta el viernes, jornada en la que seguramente trabajará por la tarde. Luego de esa práctica, los convocados quedarán concentrados a la espera del choque frente a Instituto, pautado para el sábado a las 15.30 horas en Mitre y Puccini.

ALEJANDRO MACIEL SE PERFILA PARA SER EL PRIMER MARCADOR CENTRAL EN EL DEBUT. RINDIÓ POSITIVAMENTE EN LOS AMISTOSOS. PRE-VENTA DE LA NUEVA CAMISETA A través de sus redes sociales y también en su página web, el Club Villa Dálmine adelantó los tres modelos de camisetas que utilizará el primer equipo a lo largo de la temporada 2019/20 de la Primera Nacional. Y, además, lanzó una "pre-venta" a un valor de $1.800, con el número dorsal que elija el comprador. Aquellos simpatizantes que se sumen a esta iniciativa podrán retirar su camiseta antes del partido frente a Instituto de Córdoba de 10 a 13 horas para así poder alentar con la nueva edición de la camiseta. Los interesados deben contactarse al correo marketing@villadalmine.com.ar brindando los siguientes datos: nombre, apellido, modelo, talle y número.

LOS MODELOS DEL VIOLETA PARA ESTA TEMPORADA



