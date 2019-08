La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Breves: Polideportivas







DEBUTA DE ROSSI Esta noche, Boca Juniors enfrentará a Almagro por los 16vos de Final de la Copa Argentina con el debut del mediocampista italiano Daniele De Rossi, quien será titular en la formación de Gustavo Alfaro. El partido se jugará desde las 21.10 horas en el estadio Ciudad de La Plata y será televisado por TyC Sports. El ganador del duelo esperará en Octavos de Final por el vencedor del choque entre Talleres de Córdoba y Banfield. REVANCHA ROJA Luego de imponerse 2-1 como local en el partido de ida, Independiente de Avellaneda disputará esta noche, como visitante, el encuentro revancha de su serie de Cuartos de Final de Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador. El cotejo comenzará a las 21.30 horas y será transmitido por ESPN. PRIMERA C: FECHA 3 Este martes se pondrá en marcha la tercera jornada de la categoría con cinco partidos: Lamadrid vs Midland, Deportivo Español vs San Martín (B), Ituzaingó vs Real Pilar, Victoriano Arenas vs Excursionistas (todos a las 15.30) y Sportivo Italiano vs Deportivo Merlo (20.00). Para mañana miércoles quedaron programados: El Porvenir vs Berazategui, Leandro N. Alem vs Central Córdoba (R), Argentino (M) vs Laferrere y Cañuelas vs Luján. El único líder del campeonato es Deportivo Merlo, con 6 puntos; mientras que como escoltas se ubican: San Martín (B), Argentino (M), Midland y Sportivo Italiano, todos con 4 unidades. EL VOLEY, A TOKIO La Selección Masculina de Vóley se clasificó a los próximo Juegos Olímpicos al superar con éxito el Torneo Preolímpico que se disputó en China, donde terminó invicto tras vencer a Canadá, Finlandia y China para así asegurar su lugar en Tokio 2020. PUMAS, NOT TOP TEN Después de su derrota del sábado por 46-13 frente a Sudáfrica en Salta, en el cierre del Rugby Championship 2019, el Seleccionado Argentino de Rugby salió por primera vez del Top 10 del ranking mundial después de cinco años. Los Pumas, que se preparan para el venidero Mundial de Japón, cayeron al 11º lugar por detrás de Japón y Fiji. Y este sábado jugarán un amistoso como visitante frente a Sudáfrica, en lo que será su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo.

