La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Breves: Panamericanos







PIGNATIELLO, ABANDERADA En la noche del sábado, la nadadora Delfina Pignatiello (19 años) logró su tercer oro en estos Juegos Panamericanos al ganar la prueba de 1.500 metros libres (ya había vencido en 400 y 800 metros libres). Así cerró una actuación histórica individual en la que aportó también para una brillante performance argentina en Natación: nueve medallas en total, con cuatro de oro, dos de plata y tres de bronce. El premio para la joven de San Isidro fue la oportunidad de portar la bandera argentina en la ceremonia de clausura de "Lima 2019".

ACTUACIÓN HISTÓRICA Argentina cerró una actuación histórica en los Juegos Panamericanos de "Lima 2019" al cosechar un total de 101 medallas: 32 de oro, 35 de plata y 34 de bronce. Así alcanzó el mayor caudal de preseas en un evento realizado fuera de nuestro país, dado que sus únicas performances superiores a ésta ocurrieron en Buenos Aires 1951 y Mar del Plata 1995. Entre esas 101 medallas, en nuestra ciudad resaltan las tres que tuvieron protagonismo campanense: Rodrigo Murillo y Joel Romero compartieron el oro en el Ocho, mientras que el representante del Club San Fernando también sumó un oro en Doble Par y una plata en el Cuádruple Par. Además, con esta cosecha, la delegación nacional culminó en el sexto lugar del medallero, quedando por detrás de Estados Unidos (120-88-85; 293 en total), Brasil (55-45-71; 171), México (37-36-63; 136), Canadá (35-64-53; 152) y Cuba (33-27-28; 98). Y por delante de Colombia (28-23-33; 84), Chile (13-19-18; 50), Perú (11-7-21; 39) y República Dominicana (10-13-17; 40), que completaron el Top Ten. FÚTBOL DORADO La Selección Argentina de Fútbol Sub 23 consiguió en el cierre de la jornada del sábado la medalla dorada número 32 para la delegación nacional en "Lima 2019". Fue tras superar 4-1 a Honduras en el partido decisivo con goles de Agustín Urzi, Carlos Valenzuela, Lucas Necul y Fausto Vera. De esta manera, los dirigidos por Fernando Batista recuperaron un título que Argentina no ganaba desde Santo Domingo 2003. PANTERAS HISTÓRICAS La Selección Femenina de Vóley no pudo en semifinales frente a República Dominicana (derrota 3-1) y debió disputar el partido por la medalla de bronce frente a Brasil. Y al igual que en la fase de grupos, Las Panteras vencieron 3-0 a las brasileñas para así conquistar la primera medalla Panamericana de la historia para el vóley femenino. LAS ÚLTIMAS DOS El Ciclismo BMX fue la disciplina que le permitió a Argentina cruzar la barrera de las 100 medallas. En la última jornada, Augusto Torres Gil se quedó con la plateada en la prueba de estilo libre masculina, mientras que en la competencia femenina, Agustina Roth logró la medalla de bronce. Así, la delegación nacional culminó estos Juegos con 101 medallas.

Breves: Panamericanos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: