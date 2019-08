La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Orgasmo femenino: el derecho a pasarla bien







Durante 2018, el equipo de profesionales de la sección Sexología de la división Ginecología del Hospital de Clínicas llevó a cabo una encuesta entre las mujeres que concurrieron a los Consultorios Externos de Ginecología, con el objetivo de conocer y evaluar algunas pautas en cuanto a la sexualidad. "Los resultados nos llamaron mucho la atención: el 30% de las mujeres no experimentan orgasmos y el 12% nunca tuvieron uno, ni sola, ni con sus parejas", sostiene la doctora Silvina Valente, de la Sección Sexología (División Ginecología) del Hospital de Clínicas. ¿Qué es un orgasmo? ¿Cómo podemos definir un momento de placer? De acuerdo con la especialista, "el orgasmo es la consecuencia del encuentro entre dos o más personas dispuestas a abandonarse a sus sensaciones, a sentir placer, a encontrarse y a conocerse sin tabúes, sin vergüenza y sin temores. En especial, sin el miedo a hacer el ridículo. En el sexo, tenemos que estar dispuestos a pedir lo que nos gusta, a liberar nuestras fantasías y a vivir un momento agradable". "Algunas mujeres tienen más de un hijo y jamás experimentaron un orgasmo, lo confunden con la excitación o con la sensación de intimidad con su pareja o también con el orgasmo de él. Lo cierto es que cada vez son más las mujeres que creen que el encuentro sexual finaliza cuando el hombre eyacula y que por múltiples razones no continúan en búsqueda de su placer", afirma Valente y agrega: "es importante saber que una relación sexual no es sinónimo de coito vaginal o penetración vaginal. Días de festejo así hacen que muchas logren experimentar un orgasmo, reconocerlo o incluso pedirlo. Logra que las mujeres sepan que sentir es un derecho divertido", puntualiza la especialista. "Es clave para la mujer conocerse y conocer sobre su propia respuesta sexual. Hay que permitírselo y no demandarlo en el otro, no traspasar esas expectativas acerca de alcanzar el placer gracias a lo que la otra persona haga. Es importante el aprendizaje de nosotras con nuestros cuerpos", comenta la doctora. Es importante recordar, además que "todas nosotras tenemos la capacidad para tener un orgasmo, es cuestión de reconocimiento y aprendizaje" explica Valente y destaca la importancia de la consulta a tiempo, cuando una mujer siente que las cosas no van bien en lo sexual. "Se trata de confiar en un espacio, como puede ser nuestra Sección, dónde canalizar las dudas. Las consultas se trabajan con un equipo multidisciplinario de profesionales dedicadas especialmente a la sexualidad de la mujer", sintetiza la especialista.



