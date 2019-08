La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Escapa del hospital y termina debajo de un camión







Por las características del hecho, no se descartaba que haya sido intencional. Bomberos Voluntarios fueron convocados para sacarlo del habitáculo. Un hombre a bordo de un VW Bora color negro impactó de lleno contra la parte trasera de un camión estacionado en la banquina del denominado "Camino del Progreso" a la altura de la planta de ATMA. Por las características del accidente, se presume que el auto viajaba a alta velocidad y que incluso, existía la posibilidad de que el impacto haya sido intencional, dado que el conductor se encontraba internado en el Hospital San José por consumo excesivo de pastillas y había dejado el lugar sin recibir el alta ni dar aviso. Todo sucedió a media tarde de ayer, y la caja del camión quedó a la altura del techo del auto, donde comienza la sección superior del parabrisas. También pudo verse parte del volante deformado, fruto de la potencia del impacto. Dado el alerta, se hicieron presentes en el lugar Defensa Civil, Tránsito, SAME y un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 8, en incluso se convocó a los Bomberos Voluntarios para realizar el rescate del habitáculo.

El VW impactó de lleno contra un camión estacionado en la banquina.





Fue en el “Camino del Progreso". Participó Defensa Civil, SAME, Bomberos, Tránsito y CPC.

#Dato un VW Voyage se estrelló contra un camión estacionado en la banquina del camino del Progreso, a metros de la rotonda de Las Acacias. El conductor atrapado con múltiples heridas, fue liberado por Bomberos de #Campana con apoyo de DC, trasladó SAME al hospital San José pic.twitter.com/49PatZcnID — Daniel Trila (@dantrila) August 14, 2019

