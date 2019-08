La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 María Sol Sosti presentó su primer libro "Distanciamiento Secreto"













MARÍA SOL SOSTI PRESENTÓ SU PRIMER LIBRO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

La joven sufrió bullying en el colegio y decidió transformar su dolor en poesía. Este año lo presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires y ahora lo difundió en la comunidad campanense. Su trabajo se puede conseguir en la librería Aula Magna. En un encuentro íntimo entre familiares y amigos más cercanos, cargado de mucha emoción e historia, María Sol Sosti cuyo seudónimo es Aidan presentó su primera ópera prima titulada "Distanciamiento secreto". Tiene 16 años, nació en la localidad de Florida, partido de Vicente López pero desde hace más de diez años reside en nuestra ciudad. Días atrás presentó en la Biblioteca Pública Municipal su primer trabajo literario. La joven poeta decidió comenzar a escribir para aliviar su dolor; fue víctima de acoso o más conocido como bullying de parte de sus compañeros mientras cursaba los primeros años del nivel secundario en el Colegio Armonía. "Esa situación afectó mucho mi vida diaria, me sentía muy sola y lo escondía, me auto engañaba diciendo que todo iba a estar bien y en el fondo no lo estaba. Ese vacío inexplicable se instalaba en mi pecho y no se iba", expresó visiblemente emocionada la joven. "Si bien todo el personal docente y auxiliar fueron de excelencia, Sol, por motivos ajenos al equipo mencionado, llegó a sentirse incómoda por lo que solicitó el cambio de institución educativa", expresó la escritora Beatriz Valerio quien acompañó a la joven desde la Sociedad Argentina de Escritores Campana (SADE). La autora del libro detalló el porqué del título; "la distancia es algo que nos separa, algo que nos impide llegar al otro, no siempre tiene que ser físico. La distancia que más duele es la que el corazón siente y no puede contar. Ese agujero que hay en cada persona y en sus relaciones es un Distanciamiento Secreto por eso el nombre. Ya sea porque no se muestra o no lo queremos ver, nos daña sin que nos demos cuenta". Actualmente Sosti concurre a la Escuela Nº17 (barrio Siderca) donde continua cursando hasta completar la escuela media y "se siente contenida por todo el personal, empezando por su Dra. Sra. Yolanda Grandi, por su calidez humana y respeto por la individualidad de cada alumno", enfatiza Valerio. La joven en todo momento estuvo acompañada y contenida por sus papás, hermanos y familiares. "Estoy feliz porque acá está la gente que me importa", sentenció. Con solamente 16 años ha presentado su libro en el Stand de las Provincias en la Feria Internacional del Libro. Desde la Sociedad Argentina de Escritores Filial Campana agradecen al Municipio de Campana, a la Biblioteca Pública Municipal, a su bibliotecaria Yolanda Arriondo, a la Dirección de Educación Milva López Pereyra, a la Directora de la Escuela 17 Yolanda Grandi. "Estoy tan contenta de poder acompañarla, apoyarla, ayudarla en esto de la literatura y además escribe muy bien. Tiene un gran talento, hay que seguir impulsando y alentándola", agregó Valerio. "Distanciamiento Secreto" se puede adquirir en la librería Aula Magna o quienes deseen también pueden contactarse con María Sol a través de su cuenta de Instagram: luciel

SU TÍA MARIA ROSA Y LA ESCRITORA BEATRIZ VALERIO LA ACOMPAÑARON EN LA PRESENTACIÓN





RODEADA POR SU FAMILIA Y AMIGOS LA JOVEN PRESENTÓ SU LIBRO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL





#Adelanto la vecina campanense María Sol Sosti presentó a la comunidad su libro "Distanciamiento Secreto" en la Biblioteca Pública Municipal pic.twitter.com/BiqVVXgSJ8 — Magui Felizia (@mawifelizia) August 7, 2019

