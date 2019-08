La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Sin casco y al hospital







Fue ayer al mediodía, en Av. Varela y Liniers. Lo trasladaron al San José. El conductor de una Titán pintada de rosado se trasladaba por Av. Varela hacia el Arco, cuando impactó contra el guardabarro delantero derecho de un Ford Fiesta que intentaba cruzar por Liniers. Según testigos, el conductor de la Titán no llevaba casco y fruto del impacto sufrió múltiples golpes, por lo cual fue trasladado de manera preventiva hasta el Hospital San José por el móvil 2 del SAME. Intervino personal de Policía Local.

Intervino Policía Local. El tráfico hacia el Arco tuvo que ser desviado por San Martín en hora pico.

#Dato Choque en Av. Varela y Liniers a las 12:30hs. Una Honda Titán en en sentido al Arco impactó en el lateral izquierdo del Ford Fiesta. El motociclista con golpes varios fue trasladado al hospital por SAME 2. Presente Policía Local móvil 22205. pic.twitter.com/MNy0Ai0owP — Daniel Trila (@dantrila) August 13, 2019

