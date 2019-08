La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Lo soltaron, pero a la moto no









Un móvil del Comando Patrulla se detuvo para asistirlo, y la moto no era suya. Es una MotoMel CX 150 de Héctor Bergara, del barrio La Josefa. Anoche, alrededor de las 21, un móvil del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 7, detuvo su marcha para asistir a un muchacho que transitaba a pie empujando una moto por la banquina de la Ruta 9 a la altura del kilómetro 80. Tras constatar que no sólo no tenía papeles, sino que además la moto tenía los números de serie limados, el menor fue trasladado a hasta la comisaría donde se realizaron las actuaciones correspondientes y fue liberado. La moto tenía pedido de secuestro, dado que fue identificada por su patente. Su titular es Héctor Bergara, vecino de Campana, con domicilio en el barrio La Josefa.

La moto quedó en la comisaría a la espera de su dueño. El color original era blanco.





El menor fue liberado. Lo retiró su progenitor.

#Dato Un menor fue sorprendido por el móvil operativo dinámico en #Panamericana km 80, trasladando a pie una Motomel CX150, números limados, descachada, sin faro, que fue blanca, con pedido de captura. CP ?? zona 5, Sto. Carrasco, Of. Barrios y Of. Maidana, trasladan a Comisaria. pic.twitter.com/w9VVDhlrmV — Daniel Trila (@dantrila) August 14, 2019

