Perro suelto y agresivo

Merodea por el barrio 9 de Julio y ya habría mordido a varios vecinos. No tendría dueño. Ayer a media tarde, un can sin dueño que merodea por el barrio 9 de Julio, mordió en el muslo derecho a una joven que caminaba por la vereda de Belgrano al 1500. La misma fue asistida por personal del móvil 3 del SAME, al tiempo que personal del Comando Patrulla Campana asignado a la Zona 7, pidió colaboración a Defensa Civil para neutralizar al animal y trasladarlo a Zoonosis. Luego de varios infructuosos intentos, y urgidos por otras obligaciones, hoy personal de Defensa Civil se hará presente en el barrio junto a personal de Zoonosis para intentar capturarlo. Los vecinos dicen que no es la primera vez que muerde y tiene una actitud agresiva, por lo cual se presume ha sufrido maltrato.

#Dato perro vagabundo mordió a una joven. El animal se agregó en la cuadra y no tiene dueño, ataca a los transeúntes en Belgrano y San Lorenzo a metros del colegio Siglo XXI, ?? SAME 3 asistió en el lugar a la joven que tenía la mordedura en el muslo derecho, Comando ?? Zona 7. pic.twitter.com/M6ZJPZPYMx — Daniel Trila (@dantrila) August 14, 2019

