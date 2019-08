La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Rubén Romano: "Campana debe seguir en línea con la Provincia y la Nación"















Ruben Romano y Axel Kicillof mantienen un diálogo permanente desde hace ya muchos meses y tienen una agenda compartida de proyectos.

El candidato a Intendente del Frente de Todos habló tras las elecciones del domingo, y aseguró que "los vecinos tienen por delante el gran desafío de decidir el futuro de la Ciudad". Romano sostuvo que la actual gestión del Intendente Abella "tuvo un acompañamiento acorde a las mejoras que hizo en algunos barrios. Pero no será fácil gestionar si el proyecto local va a contramano del nuevo proyecto de Provincia y de País". El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, habló tras los festejos del domingo finalizadas las P.A.S.O, luego de una participación masiva y un resultado que lo deja en carrera para las Generales de Octubre, donde se definirá el nuevo Intendente de Campana. Pero además de los resultados propios y el crecimiento del caudal de votos comparado con su primera elección, en 2015, la alegría de Romano tuvo sus principales motivos en el fuerte acompañamiento a la fórmula presidencial del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, al igual ocurriera con Axel Kicillof y Verónica Magario en la Provincia de Buenos Aires. "Me pone muy feliz por todos los Argentinos, esta fuerte demostración que ha hecho la ciudadanía en las urnas. En su momento, la gente votó un cambio. Pero claramente ese cambio no fue lo esperado, y la ciudadanía dijo basta. Campana no estuvo ausente, y ratificó el nuevo rumbo. En nuestra Ciudad, Alberto y Cristina obtuvieron cerca de 22.800 votos, frente a los 20.200 de Mauricio Macri. Mientras que a nivel provincial, Axel y Verónica lograron casi 26.800 votos, frente a los 22.800 que obtuvo María Eugenia Vidal". A su vez, el candidato del Frente de Todos reconoció la elección realizada por el actual Intendente, Sebastián Abella. "Creo que ha realizado algunas obras que fueron justamente reconocida por los vecinos. Tuvo un acompañamiento acorde a las mejoras que hizo en algunos barrios, porque la gente sabe lo importante que es contar con el apoyo de la Gobernación y la Presidencia. Los vecinos han sido agradecidos, y esa es una característica de nuestra Ciudad. Pero no será fácil gestionar si el proyecto local va a contramano del nuevo proyecto de Provincia y de País, y aún más si siguen sin atenderse las prioridades de nuestra Comunidad, como la falta de empleo y la nula radicación productiva que hoy existe". "Pienso que los vecinos tienen un gran cariño y un fuerte compromiso con el lugar donde viven. Y en Octubre tienen por delante el gran desafío de decidir el futuro de la Ciudad. No es tiempo de discutir si se hizo mucho, si se hizo poco, si se gestionó bien o mal. Cualquier Jefe Comunal, con apoyo de los gobiernos provincial y nacional, puede hacer cosas para Campana. Una ciudad que tiene bases muy fuertes, con un casco céntrico pavimentado en su totalidad, agua potable, una planta depuradora nueva que permite tratar nuestros residuos cloacales, y una capacidad productiva como pocas" señaló, y agregó: "Por eso, debemos seguir en línea con la Provincia y la Nación, y estamos seguros que el proyecto que me toca representar, junto a un equipo de jóvenes y experimentados vecinos, continuará con las obras que hoy se llevan a cabo, pero aún mejor, incluirá otras muy importantes en la agenda local, de las cuales ya estamos conversando con Alberto y Axel". Luego del rotundo rechazo en las urnas que tuvo el Gobierno de Mauricio Macri en casi todo el País, Rubén Romano señaló que "se vienen buenos tiempos para la Argentina. Desde aquí vamos a conformar un equipo de trabajo para golpear las puertas de la Provincia y de la Nación, para trabajar en conjunto y seguir creciendo. La actual gestión municipal está plagada de funcionarios que no son de aquí, y que tal vez fueron útiles a la hora de gestionar mediante sus contactos en antiguos puestos. Pero ante el nuevo escenario, no podemos permitirnos hacer del Municipio un depósito de funcionarios PRO, que busquen aquí resguardo luego de haber fracasado durante los últimos cuatro años" concluyó.

El candidato del Frente de Todos, Dr. Rubén Romano, anticipó la continuidad de obras y nuevos proyectos para la Ciudad.

Rubén Romano: "Campana debe seguir en línea con la Provincia y la Nación"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: