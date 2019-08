La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Breves: Noticias de Actualidad







FINANCIAL TIMES CONTRA MACRI El periódico británico Financial Times lanzó ayer duras críticas al presidente Mauricio Macri y dijo que a su gobierno "se le acabó el tiempo". El periódico, influyente en los mercados financieros, consideró que tras la derrota en las PASO el gobierno de Macri "tambalea". Además, dijo que "el Presidente debe actuar como presidente, no como candidato". El periódico se pregunta qué puede hacer ahora Macri ante las respuestas de los mercados y sostuvo que Alberto Fernández quedó en la extraña posición de "presidente electo" sin haber sido elegido formalmente. REBOTÓ LA BOLSA La Bolsa porteña logró el martes una recuperación del 10,2% en sus acciones líderes, tras la debacle del lunes, pero los bonos de la deuda profundizaron sus caídas, por lo que el riesgo país se disparó a 1.771 puntos. El índice de riesgo país subió 21,30% ante las pérdidas en los títulos de deuda soberana. El índice S&P MerVal avanzó a 30.344,56 puntos, aunque aún sigue lejos del nivel alcanzado antes de la derrota del Gobierno en las PASO. Así, tras sufrir el peor derrumbe de su historia -medido en dólares-, la bolsa porteña recuperó una parte de lo perdido al rebotar más de 10%. El balance general de empresas arrojó 94 alzas y 14 bajas, con cinco papeles sin cambios. El volumen de negocios totalizó $2.785,3 millones. EL DOLAR BUSCA UN NUEVO TECHO El dólar subió ayer un peso, a $53,26 para la compra y $58,33 para la venta promedio, y así parece haber encontrado un nuevo piso tras la derrota electoral del Gobierno en las PASO. En dos días, la divisa estadounidense acumuló un alza de doce pesos , que llegó a ubicarse por encima de los $60 durante la jornada, lo que obligó al Banco Central a volver a intervenir en la venta de divisas con US$ 150 millones, y subir otro punto la tasa de interés de las letras Leliq, al 75%. La entidad colocó $ 215.091 millones a una tasa promedio del 74,858%, frente a un rendimiento de 74,841% de la subasta anterior. La segunda colocación, a ocho días de plazo, anotó un rendimiento máximo del 75% y un mínimo del 72% anual. SIN HARINA Por la inestabilidad del dólar, los molinos harineros no entregarán harina a las panaderías por algunos días, ya que no tienen un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos. El presidente de la Asociación Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, comentó: "nos han informado que han suspendido la venta de harinas, debido a la inestabilidad que hay en el dólar". "Llamamos a la reflexión en un momento muy complicado de nuestro país. Les pedimos a estas grandes empresas que pongan un poquito el hombro para ayudar, puesto que estamos en una situación donde la gente está pasando hambre", sostuvo el dirigente, en declaraciones periodísticas. TINELLI LE APUNTÓ A MACRI El conductor televisivo le apuntó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al señalar que "nadie tiene el derecho de juzgar el voto de otro argentino" en la apertura de su programa ShowMatch. "Por favor, no te dejes vender el buzón que votamos bien o mal, quién tiene el ´puto´ derecho a juzgar el voto de otro argentino, por Dios, que locura eso", comenzó afirmando Macri en la apertura de su programa. "Hay que respetar todas las ideas siempre, veremos después que pasa en octubre pero el compromiso y la humildad debe ser siempre para todos", agregó.

