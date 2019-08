La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Efemérides del día de la fecha: 14 de agosto









DÍA DEL CEREALISTA Fue instaurado por el Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con el objetivo de homenajear y reconocer la labor diaria de los cerealistas como también fomentar la amistad entre los miembros del sector. La elección de esta fecha conmemora el primer embarque de trigo que partió hacia el exterior en el año 1923.

FALLECE ENZO FERRARI Enzo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, Italia. Proveniente de una familia trabajadora que se dedicaba a la fabricación de piezas de metal, se negaba a seguir el negocio familiar determinado a ser cantante de ópera o periodista. Sin embargo, esas profesiones se esfuman de su mente cuando su padre lo lleva a él y a su hermano Dino a ver una carrera en el Circuito de Bolonia, donde presencia la victoria de Felice Nazzaro en un poderoso Fiat, y tiene la certeza de que quiere ser corredor de carreras. Antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, es convocado a servir en el Tercer Regimiento de Artillería de Montaña. Sería durante su servicio que contrae la gripe española, enfermedad que en el año 1916 había matado a su padre y a su hermano, y de la que logrará salvarse y le dará la baja del ejército. La postguerra italiana repercutirá fuertemente en él que se encontrará solo y sin empleo pues el negocio familiar había quebrado; decidido a revertir su situación se va a Turín a buscar trabajo en el mundo del automovilismo, no obstante, lo que obtiene es un portazo de la Fiat. Fanático de la velocidad, Ferrari invierte todo su dinero en un Alfa Romeo usado para competir en las carreras; particularmente, sería la carrera de Targa Florio del año 1921 donde los directivos de Alfa Romeo notan su potencial y lo contratan como piloto oficial de la marca. Su primera victoria fue en el año 1924 en la Coppa Acerbo en Pescara con un Alfa Romeo RL. En el año 1929 crea la Scuderia Ferrari, un equipo de pilotos que actuaban como una división de carreras de Alfa Romeo, que se encargaba de organizar carreras. Ésta llega a su fin en el año 1937, finalmente, en el año 1939, una fuerte discusión con Ugo Gobbato, Director General de Alfa Romeo, hará que Ferrari rompa relaciones con la compañía y funde la Auto-Avio Costruzioni. Un año después creó su primer automóvil el Auto Avio Costruzioni 815. Durante la Segunda Guerra Mundial su fábrica en Maranello es destruida por los bombardeos en el año 1944, dos años después, se logra reconstruir y Enzo comienza diseñar la que sería la primera Ferrari: la Ferrari S 125 con motor V12. Más adelante saldrían al mercado la Ferrari 250 GTO, la Ferrari 312 P, la Ferrari Dino, la Ferrari 308 GTO, la Ferrari Testarossa y la Ferrari F40. Falleció a los 90 años en el año 1988 en Módena, Italia. IRON MAIDEN LANZA LA CANCIÓN "THE REINCARNATION OF BENJAMIN BREEG" Un día como hoy en el año 2006, la banda británica lanzaba la canción "The Reincarnation of Benjamin Breeg". Compuesta por el guitarrista Dave Murray y el bajista Steve Harris, esta canción fue parte del vigésimo cuarto álbum de estudio de la banda "A Matter of Life and Death". La historia del single comienza cuando se crea la página web con el nombre de Benjamin Breeg, en la misma un sujeto que dice llamarse A. Breeg, cuenta que busca a su primo desparecido en el año 1978; según lo que cuenta, su pariente quedó huérfano en el año 1947 cuando sus padres mueren en un incendio, a partir de allí pasaría a estar con 3 familias con las que no logra adaptarse; luego desarrolla sus dotes artísticos realizando pinturas perturbadoras donde plasma sus pesadillas. Caracterizado como un hombre solitaria e inteligente consigue trabajo en el Instituto Internacional de investigación paranormal donde escribe 4 libros de ocultismo. Finalmente un hombre se contacta con A. Breeg y acuerdan encontrarse el 14 de agosto, es en ese día que sale la canción de Iron Maiden y se conoce que Benjamin es un personaje ficticio.

Efemérides del día de la fecha: 14 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: