La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Juegos Bonaerenses:

En la Etapa Regional venció 7-0 a Zárate y 5-1 a San Isidro. Por segundo año consecutivo, el equipo de fútbol Sub 16 de la Escuela Media N° 3 de nuestra ciudad avanzó a las Finales de los Juegos Bonaerenses. Los chicos campanenses, dirigidos por Federico Mossier e Ignacio Gómez, vencieron a Zárate y San Isidro en la Etapa Regional y así consiguieron su clasificación a Mar del Plata. El pase lo obtuvieron en las canchas del Centro Recreativo Lusitano en Escobar, donde vencieron 7-0 a Zárate en el primer partido con cinco goles de Nicolás Damiolini y tantos de Agustín Nerone y Alexandro Velázquez. Luego superaron 5-1 a Colegio Goethe (representante de San Isidro) con doblete de Damiolini y conquistas de Sergio Pereyra, Fernando Santano y Diego Espíndola. El equipo de la Media 3 está integrado por Gustavo Moreyra, Pablo Leiva Traini, Diego Espíndola, Milton Márquez, Aníbal Leiva Traini, Fernando Santano, Alexandro Velázquez, Agustín Nerone, Nicolás Damiolini, Sergio Pereyra, Lautaro Acosta, Tomás Gorosito, Facundo Vázquez y Kevin Ceballos.

