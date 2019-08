La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Derrotas de las Selecciones Sub 13 y Sub 15 ante La Plata







Los combinados campanenses hicieron su presentación en el Torneo Nacional y ambos cayeron 2-0 con los equipos platenses. El domingo visitan a Chascomús. Después de quedar libres en la primera fecha y de tener que postergar por mal tiempo inicialmente sus encuentros frente a La Plata, las Selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Campanense de Fútbol finalmente pudieron debutar en el Torneo Nacional. Fue por la segunda fecha de la Zona E de la Región Bonaerense Pampeana Norte ante La Plata y con resultados adversos: ambos combinados cayeron por 2 a 0. La jornada se disputó el lunes en cancha de Las Campanas y comenzó con el encuentro de los Sub 13. En esta categoría, la Selección de Campana es dirigida por Andrés Peluffo, quien alistó el siguiente equipo: Alejo López Carmelo; Joel Méndez, Lautaro Topa, Benicio Posadas, Kevin González; Gonzalo Martínez, Santiago Martínez, Uriel Gómez; Franco Di Barbora, Joaquín Morrone Vogl y Juan José Herling. Y como relevos estuvieron: Lucas Maciel, Juan Bautista Mercier, Thiago Caballero, Fausto Graff, Walter Giménez y Danilo López. En este partido, La Plata, que en la primera fecha había goleado 7-0 a Chascomús, se impuso con goles de Tiziano Rocco en el primer tiempo; y de Isidro Rivas en el segundo. En tanto, en el encuentro de los Sub 15, los visitantes se impusieron también por 2-0 con goles de Ezequiel Leiva y Braian Lezica. De esta manera, La Plata también suma 6 puntos en esta categoría, dado que en la primera fecha había superado 3-2 a Chascomús. En la continuidad de este certamen, las dos Selecciones de Campana se presentarán este domingo como visitantes frente a Chascomús (a las 13.00 y 14.30) en un duelo clave, teniendo en cuenta que los dos primeros de esta Zona E avanzarán luego a los Octavos de Final.

LA SELECCIÓN SUB 13 DE CAMPANA HIZO SU DEBUT EN EL TORNEO NACIONAL (FOTO: @CANCHEROSOK)

