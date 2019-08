La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/ago/2019 Breves: Fútbol







BOCA ELIMINADO En el debut de Daniele De Rossi, Boca Juniors quedó eliminado ayer de la Copa Argentina al perder 3-1 en la definición por penales frente a Almagro. El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de La Plata y comenzó favorable para el Xeneize, que ganaba desde los 28 minutos gracias a un cabezazo del italiano. Sin embargo, a ocho minutos del final del partido, Juan Manuel "Burrito" Martínez igualó para el Tricolor de José Ingenieros y forzó los penales. En esa instancia, para Boca convirtió Tevez, pero fallaron MacAllister, Hurtado y Salvio, por lo que las conquistas de Denis, Wilchez y Coscia sentenciaron el pase a Octavos de Final de Almagro, que ahora espera por Talleres o Banfield. ROJO ELIMINADO Independiente de Avellaneda quedó eliminado en los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana al perder ayer 1-0 como visitante frente a Independiente del Valle de Ecuador. La serie culminó 2-2, dado que el Rojo había ganado 2-1 como local, pero como los ecuatorianos marcaron como visitante, fueron los que finalmente avanzaron a semifinales, donde ahora esperan por el ganador del duelo entre Fluminense y Corinthians. PRIMERA C Ayer comenzó la tercera fecha del Torneo Apertura con los siguientes resultados: Lamadrid 1-0 Midland, Deportivo Español 2-1 San Martín (B), Ituzaingó 0-0 Real Pilar y Victoriano Arenas 1-1 Excursionistas. En tanto, Sportivo Italiano vs Deportivo Merlo (líder con 6 puntos) fue suspendido en el entretiempo por falta de ambulancia. Hoy se completará la programación con: El Porvenir vs Berazategui, Leandro N. Alem vs Central Córdoba (R), Argentino (M) vs Laferrere y Cañuelas vs Luján. SUPERCOPA DE EUROPA Esta tarde, desde las 16.00 (hora argentina), el último campeón de la Champions League, Liverpool de Inglaterra, y el último ganador de la Europa League, Chelsea de Inglaterra, disputarán la Supercopa de Europa en Estambul, en un partido que será dirigido por una terna arbitral de mujeres (primera vez que suceda a este nivel europeo). CINCINNATI EN JUEGO El lunes se puso en marcha el segundo Masters 1000 consecutivo sobre superficie dura, después del jugado la semana pasada en Montreal, que quedó en manos del español Rafael Nadal (venció en la final 6-3 y 6-0 al ruso Daniil Medvedev). Ahora, la acción se trasladó a Cincinnati, donde no está Nadal (descansará para llegar mejor al US Open), pero sí el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, quien debutó ayer en segunda ronda con victoria 6-3 y 6-4 frente al argentino Juan Ignacio Londero. El cordobés se ganó la chance de enfrentar a la leyenda suiza al derrotar el lunes al italiano Matteo Berrettini por 7-6 y 6-3. En la primera jornada también se presentó el bahiense Guido Pella, quien venció 7-5 y 7-6 al noruego Caspeer Ruud y hoy enfrentará en segunda vuelta al belga David Goffin, que ayer derrotó en tres sets al estadounidense Taylor Fritz. En tanto, ayer, Diego Schwartzman también avanzó a segunda ronda al superar 7-6 y 6-3 al serbio Laslo Djere y ahora chocará contra el moldavo Radu Albot. Quien también se presentará hoy será Federico Delbonis, que no había podido supera la qualy, pero ingresó al cuadro como lucky loser por la baja del austríaco Dominic Thiem, por lo que debutará en segunda ronda frente al francés Richard Gasquet.

