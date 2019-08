Trabajadores de Siseg siguen con su reclamo ante la justicia

Ayer aguardaban que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 se expida sobre la licitación que los dejó sin contrato con el Municipio. En la mañana de ayer, trabajadores de la empresa de seguridad privada Siseg y del gremio UPSRA se concentraron frente a las puertas del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 Campana, para reclamar por una resolución acerca de la licitación pública que los dejó sin contrato con el Municipio. Según trascendió, el objetivo de la empresa y sus empleados era conocer el detalle del procedimiento de licitación pública llevado a cabo semanas atrás, que determinó la contratación por parte de la Municipalidad de una nueva proveedora del servicio de seguridad privada para sus dependencias. Los vigiladores de Siseg sospechan que su empleador ganó la licitación pero que, de todos modos, le adjudicaron el nuevo contrato a una cooperativa proveniente de otro distrito. Ayer le comentaron a La Auténtica Defensa que el Juzgado, cuya titular es Mónica Ayerbe, debía expedirse el lunes, aunque la determinación se postergó 24 horas por la falta de documentación sobre la licitación. Siseg es una empresa de sistemas de seguridad con operaciones en Argentina y Chile. Presta servicios de seguridad, protección y custodia, asesoramiento e investigaciones, entre otros. En el país, trabaja en centros comerciales, bancos, canales de televisión e incluso el Conicet. Sin embargo, la empresa no posee contratos en la región, por lo que muy difícilmente pueda reubicar a los 40 trabajadores que perderían su trabajo. Parece, eso sí, estar dispuesta a pagarles sus indemnizaciones, de acuerdo a la expresado por los propios vigiladores. El conflicto con Siseg comenzó en marzo cuando, debido a una deuda que el Municipio contrajo con la empresa, se vio retrasado el pago de las remuneraciones de los vigiladores, que por entonces se manifestaron en los alrededores de la Biblioteca Municipal. A principios de agosto el conflicto volvió a reavivarse cuando se supo que Siseg no seguiría prestando el servicio de seguridad privada en la Municipalidad de Campana. Los trabajadores, que pasaron a contar con el respaldo de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), protestaron en el Parque Urbano y la semana pasada llevaron adelante un piquete en las afueras del Palacio Municipal. Esa jornada, llegaron incluso a quemar carteles publicitarios de la campaña de relección del intendente Abella. El humo de los banners y las cubiertas quemadas afectó el Palacio Municipal y el Instituto 15, y ambos establecimientos debieron ser evacuados.

UPSRA y trabajadores de la empresa de seguridad privada Siseg, concentrados ayer en la fría mañana





La empresa no posee contratos en la región, por lo que muy difícilmente pueda reubicar a los 40 trabajadores, que quedarían sin trabajo.



Trabajadores de Siseg siguen con su reclamo ante la justicia

