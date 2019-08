El Ministerio de Trabajo le dio la razón a la UOCRA

La empresa rosarina RAFA no podrá incluir el Plan Preventivo de Crisis en los haberes de más de 300 trabajadores afectados a la ampliación de la refinería. Hoy se trataría sobre tablas la creación de una comisión en el HCD por el inicio de las obras de la Termo Eléctrica Belgrano 2. Luego de una nueva audiencia que tuvo lugar en la delegación local del Ministerio de Trabajo, la empresa rosarina RAFA debió retroceder en su posición de incluir el Plan Preventivo de Crisis en la liquidación quincenal que les realiza a los trabajadores de la UOCRA afectados a las obras de ampliación de la refinería Axion. El diferendo había cobrado visibilidad la semana pasada, cuando en una primera audiencia, el titular de la UOCRA local, Oscar Villareal, había planteado que no correspondía la medida adoptada por la empresa, dado que el Plan Preventivo de Crisis aducido por la empresa había sido acordado en territorio santafecino, pero que ningún expediente al respecto se había tramitado en la provincia de Buenos Aires. Así las cosas, son más de 300 trabajadores que hoy deberían cobrar su quincena normalmente, mientras queda pendiente la diferencia a su favor que fue mal liquidada por RAFA a principio de mes, dado que la figura de Plan Preventivo de Crisis implica poder pagar hasta el 70% de lo acordado como haberes no remunerativos, evitando así las cargas sociales correspondientes. "Si bien la empresa se ajustó a derecho desde sus dichos durante la audiencia, nosotros pedimos que el expediente quede abierto hasta tanto se corrobore que efectivamente cumplirá con lo acordado en la liquidación que cierra este jueves 15", señaló Villareal a la prensa local y agregó: "Nuestra preocupación era, además, que RAFA sentara un precedente que fuera imitado por otras empresas que también están trabajado en la ampliación de la refinería, lo cual hubiese sido muy grave". HOY EN EL HCD Tal como lo había adelantado días atrás, Villareal volvió a ratificar que también se esperaba "con gran expectativa" que sea tratado sobre tablas el proyecto por el cual se forme una comisión similar a la de 2017 conformada por el presidente del concejo deliberante, los presidentes de cada bloque, e incluso, el intendente, que fuera recibida en el Ministerio de Energía a cuento del inicio de las obras de construcción de la Central Termoeléctrica Belgrano 2. "En aquella oportunidad, nos recibieron en el Ministerio de Energía y nos dijeron que a más tardar, los primeros movimientos de suelo iban a comenzar en agosto del año pasado. Nada pasó, y la verdad es que venimos golpeados por este tema. Entendemos que las autoridades de turno tienen el poder y la decisión política para iniciar esta obra que ya está adjudicada desde hace varios años. Por eso estamos moviendo todo lo que esté en nuestro alcance para que sea posible". En ese sentido, Villareal cargó contra el bloque oficialista, que no se presentó a la reunión plenaria en la que se acordó tratar sobre tablas la creación de la nueva comisión. "Acompañamos el pedido con 3000 firmas y no se hicieron presentes, ni hasta el día de hoy han tomado contacto con nosotros. Algunos de los ediles me han respondido a través de las redes sociales, y lo lamento, porque me acusan de hacer política cuando en realidad sólo estamos defendiendo los intereses de los trabajadores que ven pasar los días y ven caer puestos de trabajo en la refinería. Esta situación se les fue anticipando a todos en tiempo y en forma, nosotros no empezamos a pedir por la Belgrano 2 una semana antes de las PASO. Nosotros estamos reclamando por esta obra desde el 2016. Incluso en marzo de este año hicimos una movilización para que visualicen el tema y lo volvimos a advertir: de aquí a fines de octubre, además de los que ya quedaron sin trabajo, tendremos entre 600 y 800 compañeros en la calle. Nosotros sólo pedimos que nos atiendan, y si no se puede resolver, aquellos que tenemos responsabilidades, algunos en algunos estamentos, otros en otros, hagamos algo por esa gente. Nosotros tuvimos una suerte extra en Campana, y fue la obra de la refinería, que contuvo a mucha gente, incluso de otros gremios. Pero la obra ya se empieza a acabar. Acá hay que dejar la política de lado, estamos hablando de trabajo, y de una obra ya adjudicada que no se entiende por qué todavía no empezó".

“Nuestra preocupación era, además, que RAFA sentara un precedente que fuera imitado por otras empresas que también están trabajado en la ampliación de la refinería", señaló Villareal.



El Ministerio de Trabajo le dio la razón a la UOCRA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: