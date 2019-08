A esta altura podemos concluir que alrededor de 7 de cada 10 electores desean que Mauricio Macri deje de Gobernar el país y Vidal la provincia. Eso es un dato objetivo de la realidad. Quizá, estas líneas, no son necesarias para esa inmensa mayoría del país que tomo como razonamiento lógico que el experimento del Macrismo está agonizando.

Dolina contaba una vuelta en un acto peronista cuando la charla había tomado el rumbo de los tomates y cada uno redundaba en cuestiones en las que estaban todos de acuerdo lo que había que hacer era explicárselo a quienes no piensan como uno: yo creo parecido, ya los compañeros saben del desastre y los motivos.

El cataclismo causado por el Macrismo, del cual nuestro Intendente se postula como un soldado fiel a llegado a límites terribles.

Los numero fríos, quizá no dicen mucho si no se los contextualiza: todos sabemos que todos los indicadores dan mal, pero como los números no se morfan, quien no pasa hambre no lo mensura. Hace un ratito, miraba ciertos indicadores, por ejemplo el de Capacidad Industrial Instalada comparando el presente con algún que otro año del pasado y quede estupefacto... y no vaya a creer el Macrista que en este momento me estará insultando mentalmente que me fui a los años mas floridos del kichnerismo...

Vamos a hacer un ejercicio mental del año 2014 con el 2019. Vamos a hablar de Junio de 19, ultimo mes informado, con Junio del 2014. En Junio del 14 nuestra Capacidad Industrial estaba arriba del 70 % : 71,10 para ser exactos. Este año no llegamos al 60% : 59,10. Este 12% es catastrofico.

Un país, no puede tener ocioso el 40% de su capacidad Industrial. Es claro que no podes estar a tope en todos los segmentos de la industria todo el tiempo, pero números como este nos ponen a las puertas de la catástrofe. Un país que no produce, no tiene empleo, un país sin empleo, es una olla de presión. Pero vamos a algo mas detallado, por ejemplo, la capacidad instalada en cuanto a la industria de alimentos: se utilizo un 68,20% en Junio del 14 contra 59,8% en el 06/19. Esto significa que la gente hace dieta? Esto se explica con hambre.

Solo con crisis y reducción de gastos de alimentos podes explicar que un país, después de 5 años de crecimiento poblacional tenga casi un 10 % mas de capacidad industrial de alimentos quieta, es decir, un más de un 40 % de ocio industrial. Vamos a textiles 78,80 contra 53.50. La mitad de nuestras posibilidades de confección de telas y ropas esta ociosa cuando tiempo atrás la teníamos casi al 80%.

Esto, junto a las Leliq, el endeudamiento, la tutela del FMI, el desempleo y todos los agregados que se le ocurran esta llevando a un Macri que ya no sabe donde esta parado y que justamente, recibió una paliza electoral el Domingo pasado como justa retribución por su inutilidad. Fueron 4 años de gasto improductivo y endeudamiento como podemos ver en nuestra ciudad, donde gobierna el mejor alumno de Mauricio donde millones se gastaron en plazas que bien podían ser mantenidas con personal municipal, con falsas coberturas de RAP que nada aguantan, con empresas que ejecutaron obras inexplicablemente caras llevandose esos fondos fuera de la ciudad.

En Diciembre cuando hagamos las cuentas de lo que nos salio a los Argentinos la aventura Macrista vamos a quedar llorando a los gritos. Sera necesario, espero por ultima vez, sentar la bases de una comunidad organizada, espartana en sus gastos, donde las administraciones cuiden el mango de todos los vecinos. Esta experiencia demencial del tandem Macri, Vidal y Abella en la ciudad DEBE terminar en Diciembre, y DEBE ser un ejemplo claro de todo lo que no se debe hacer en gestión tanto nacional, provincial o municipal.

Basta de Navarros Montoyas contratados para nada, basta de gabinetes donde primen los de afuera, basta ocultamiento de datos de gestión, basta de tercerización de obras innecesarias, basta de gastos absurdos cuando la población pide a gritos trabajo. El modelo que debe venir es de un estado que fomente la integración de cooperativas de trabajo donde los vecinos no vivan de un plan sino de trabajo genuino, donde los datos de gestión esten a la mano de cualquier persona, y donde cada peso se gaste, priorice la generación de empleo, no el maquillaje pasajero de la ciudad.



Joel Vallomy / Candidato a Concejal Frente de Todos