Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL POSTE QUE NO SE ARREGLA "Desde el 23 de julio este poste de cemento está así, en Belgrano y Colectora Norte, es un peligro para todos", muestra Alberto. LIMPIAN Y ENSUCIAN "Bolsas de basura al costado de la calle, a pocos días de que limpiaron el zanjón de Chacabuco desde Viamonte a Moreno (barrio 9 de Julio). El recolector pasa todos los días y levanta bolsas de los canastos reglamentarios colocados delante de las casas, no del zanjón", escribe Daniel.



CORTES REITERADOS "Otra vez calle Laguinge en Las Praderas sin suministro eléctrico. 20 familias afectadas, problemas no resueltos que ya comunicaron a EDEN. Un árbol que roza los cables y un poste a punto de caer, además de la baja tensión que afecta a la zona", escribe Graciela. #QuejaVecinal persiste el problema eléctrico en barrio Las Praderas, calle La Guinge, 20 familias afectadas, @EDENSAcomunica aún no les solucionó el inconveniente de baja tensión y cortes que los dejan todas las noches sin suministro eléctrico. "Pagamos nuestra boleta" Graciela. pic.twitter.com/Dh14sMhvZI — Daniel Trila (@dantrila) August 13, 2019 #QuejaVecinal Bolsas de basura al costado de la calle?????, a pocos días de que limpiaron el zanjón de Chacabuco desde Viamonte a Moreno. #PorSiNoSaben: el recolector pasa todos los días y levanta bolsas de los canastos reglamentarios colocados delante de las casas, no del zanjón. pic.twitter.com/WoljTHoE88 — Daniel Trila (@dantrila) August 13, 2019

15 de Agosto de 2019:

Quejas Vecinales

