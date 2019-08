HIMNO AL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN Yergue el Ande su cumbre más alta,

de la mar el metal de su voz,

y entre cielos y nieves eternas

se alce el trono del Libertador. . Suenen claras trompetas de gloria

y levanten un himno triunfal,

que la luz de la historia agiganta

la figura del Gran Capitán. . ¡Padre augusto del pueblo argentino,

héroe magno de la libertad!

A su sombra la Patria se agranda

en virtud, en trabajo y en paz. . ¡San Martín! ¡San Martín! Que tu nombre;

honra y prez de los pueblos del Sur

asegure por siempre los rumbos

de la Patria que alumbra tu luz. . De las tierras del Plata a Mendoza

de Santiago a la Lima gentil,

fue sembrando en la ruta laureles

a su paso triunfal San Martín. . San Martín, el señor en la guerra,

por secreto designio de Dios,

grande fue cuando el sol lo alumbraba

y más grande en la puesta del Sol. . Letra: Segundo M. Argañaraz. Música: Arturo Luzzatt. Cuando pronunciamos el nombre de José de San Martín, no existe ningún argentino que no sepa que se trata de un grande de nuestra historia. Fue un brillante general, un ingenioso estratega, pero por sobre todas las cosas, un hombre de nobleza, valentía y entereza, un luchador que enseñó con su ejemplo. Bartolomé Mitre expresó en su libro "Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana": "Se ha dicho que San Martín no fue un hombre sino una misión. Sin exagerar su severa figura histórica, ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede decirse con la verdad de los hechos comprobados, que pocas veces la intervención de un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya, tanto en la dirección de los acontecimientos, como en el desarrollo lógico de sus consecuencias." Fue quién en el espacio de un decenio dio expansión a la Revolución de su Patria que entrañaba los destinos de América, salvándola y americanizándola, siendo a su vez el brazo y la cabeza de la hegemonía argentina en el período de su emancipación, coordinando estratégica y tácticamente, en el más vasto teatro de operaciones del orbe, el movimiento alternativo y simultáneo de las evoluciones combinadas de ejércitos y naciones. Marcando cada evolución con un triunfo matemático incluyendo la creación de una nueva república, obteniendo resultados fecundos con la menor suma de elementos posibles y sin ningún desperdicio de la fuerza, y por último a su posterioridad el ejemplo de redimir pueblos sin fatigarlos con su ambición o su orgullo. Tal fue la múltiple tarea que llevó a cabo y la lección que dio este gran genio, cuya magnitud puede medirse con el compás de un geómetra dentro de los límites de la moral humana. De aquí, la unidad de su vida y lo compacta de su acción en el tiempo y en el espacio en el que se desarrolla la una y se ejercita la otra. Toda su juventud tuvo un duro aprendizaje de combate, siendo su primera creación una escuela de táctica y disciplina. Su carrera pública es la ejecución lenta, gradual y metódica de un gran plan de campaña, que tarda diez años en desenvolverse, abarcando desde las márgenes del Plata hasta el pie del Chimborazo. Su ostracismo y su apoteosis determinan la consagración de esta grandeza austera sin recompensa en la vida, que desciende con serenidad, se eclipsa silenciosamente en el olvido, y renace en la inmortalidad, no como un mito, sino como la encarnación de una idea que obra y vive dilatándose en la niebla de los tiempos.

El Rincón de Aléthea:

"...Ése es el grande"

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: