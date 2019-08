Efemérides del día de la fecha: 15 de Agosto

DÍA MUNDIAL DE LA RELAJACIÓN Este día fue creado con el propósito de que las personas se relajen y le den a su cuerpo y mente el merecido descanso del estrés diario. A pesar de que no se tienen certezas acerca del origen de este día se pueden nombrar como antecedentes el "Día nacional de la haraganería" que se celebra en Inglaterra con el fin de que las personas tomen conciencia de que la vida no es solo ir a trabajar y que un día de descanso puede ayudar a mejorar su salud; y el "Día nacional de la relajación" de Estados Unidos que fue creado en el año 1985 por un niño de 9 años llamado Sean Moeller con el objetivo de que la gente descanse. Esta jornada es celebrada haciendo yoga, meditando o pasando un día sin tecnología. LA SELECCIÓN ARGENTINA GANA SU PRIMER TROFEO INTERNACIONAL La Copa Lipton comenzó a disputarse en el año 1905, compuesta por solo dos equipos, la selección argentina y la selección uruguaya, se jugó anualmente hasta el año 1929. El primer enfrentamiento contra los charrúas fue el 16 de mayo del año 1901 en la cancha de Albión en Montevideo, aquel enfrentamiento terminó con la victoria argentina 3 a 2 con goles de Guillermo Leslie, Charles Edgard Dickinson y John. O Anderson; al año siguiente, la Argentina aplastó 6 a 0 a los locales; y finalmente en el año 1903, Uruguay obtuvo su revancha en Palermo ganando 3 a 2. Donada por el magnate del té, Thomas Lipton, la copa había sido hecha por los orfebres ingleses Flokington y tenía como principal fin que todo el dinero recaudado se donara a la caridad. La primera edición se jugó en nuestro país, en la Sociedad Sportiva Argentina; a pesar de que en el partido no se convirtieron goles, un corte de luz en el minuto 6 del segundo tiempo del alargue hará que Uruguay se lleve la copa por ser el visitante. En el año 1906 se juega la segunda edición en el estadio Parque Central de Montevideo, donde Argentina gana 2 a 0 con goles de Jorge Gibson Brown y Tristán González; obteniendo así, el primer trofeo internacional. En total se realizaron 29 ediciones de la Copa Lipton, de las cuales 18 fueron ganadas por Argentina y 11 por Uruguay; la última vez que se jugó fue en el año 1992 en Montevideo, el partido terminó 0 a 0 pero como el reglamento establecía que el visitante se llevaba la copa, la misma tuvo como destino la Argentina. EMPIEZA EL FESTIVAL DE WOODSTOCK Un día como hoy en el año 1969, comenzaba en una aldea de la ciudad de Bethel, Nueva York, el "Festival de Música y Arte de Woodstock". Originalmente iba a realizarse en Woodstock, sin embargo, la negativa de los habitantes hizo que se tuviera que realizar en la granja de Max Yasgur en Bethel; se realizó en 3 días, del 15 al 18 de agosto, la entrada costaba 18 dólares y el cartel que lo promocionaba anunciaba 32 actuaciones entre las que se encontraban las de Jimmy Hendrix, Santana, The Who y Credence Clewater Revival. Aquellos días, las rutas quedaron paralizadas por el embotellamiento masivo, personas que no tenían entrada cruzaron las vallas y se colaron, hubo arrestos y heridos, no obstante, el festival marcó a un generación que proclamaba la paz, el amor y se oponía a la Guerra de Vietnam; la revista "Time" lo denominó como el "mayor acontecimiento pacífico de la historia". Una curiosidad es que Bob Dylan, The Beatles, The Doors y Led Zeppelin rechazaron la invitación de tocar en el festival.

Efemérides del día de la fecha: 15 de Agosto

