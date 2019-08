Si hay uno de los ámbitos de pesca en el cual me siento muy a gusto pescando es el Paraná de las Palmas, en este querido río a pocas cuadras de mi domicilio e pescado desde muy chico como la mayoría de los habitantes de Campana y Zárate. El sentirme muy a gusto tiene más que ver con los recuerdos de pescas realizadas en la compañía de algunos amigos, familiares, pescadores de la zona y sobre todo con mis hijos, donde compartíamos pescas nocturnas mate de por medio y largas charlas que se prolongaban toda la noche aunque no picara nada. Por esa misma razón es un poco una debilidad la invitación a pescar en este querido río que tantos recuerdos me trae y así sin esperarlo me llega un día un Whatsapp diciéndome "me llamo Gonzalo y sería un gusto salir a pescar con usted, pongo a disposición mi embarcación la que guardo en el canal Irigoyen". Me comuniqué a la brevedad con Gonzalo y pusimos fecha para salir a pescar entre semana, acordando me pasaría a buscar promediando las ocho de la mañana dado la corta distancia a recorrer hasta embarcarnos, lamentablemente esa mañana el viento era muy intenso del Sudoeste con ráfagas más que importantes, por este motivo salimos de mi domicilio recién promediando las once de la mañana. Nos encontramos entonces con Gonzalo Díaz Pace y después de los saludos salimos rumbo al puente Zárate Brazo Largo, al cruzarlo nos proveímos de unas buenas porciones de lombrices, de ahí tomamos el camino que va hacia el Paraná de las Palmas debajo del mismo puente, tomando el camino en donde se bifurca hacia la derecha y de esta forma llegamos al Camping El Dorado de donde casualmente Gonzalo es el propietario. A todo esto el viento seguía con una mediana intensidad, por lo que cargamos todos los elementos de pesca, filmación y fotografía y salimos por el Irigoyen unos cuatrocientos metros hasta el Paraná de las Palmas, en donde la marejada no dejaba de ser importante, de todas maneras y buscando la costa al reparo de los vientos, pusimos proa aguas arriba. Después de una navegación de unos quince minutos nos fondeamos al reparo, armamos nuestros equipos, encarnamos los anzuelos con una generosa presentación de lombrices y realizamos los primeros intentos, en donde como primera respuesta Gonzalo logró un muy lindo bagre blanco pero pasado el tiempo el pique se presentaba nulo, por lo que decidimos seguir remontando el río y buscar otro sector de pesca. Habiendo navegado por algunos minutos más en una de las curvas encontramos un sector en donde además de repararnos del viento teníamos a tiro de caña varios remansos y pozos profundos a donde dirigimos nuestros plomos y carnadas, aquí encontramos en definitiva lo que buscábamos "el pique", que si bien no fue de variedad de especies se dieron para pati de entre los seiscientos gramos y el kilo y medio de peso. Promediando las 16 horas comenzamos el regreso aguas abajo para intentar en algunos otros sectores de pesca en donde como resultado nos encontramos con un pique nulo debido también al agua tan turbia y revuelta por el viento, de todas formas regresamos al camping muy satisfechos primeramente por habernos conocido con Gonzalo y después por las pocas horas de pesca compartidas, quedando que en cualquier momento seguramente estaremos pescando juntos de nuevo. En nuestro programa televisivo Nº 788 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 a 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Gonzalo con uno de los ejemplares de pati capturados en el Paraná de las Palmas.



Semanario del Pescador:

Pesca en el Paraná de Las Palmas

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: