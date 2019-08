DOS EX EN CAMPANA Dos jugadores que la temporada pasada estuvieron en Instituto y fueron titulares en el debut frente a Villa Dálmine están hoy en el plantel que conduce Lucas Bovaglio: el lateral derecho Santiago Moyano y el mediocampsita Facundo Affranchino. NOTICIA RELACIONADA: Esta noche comienza el campeonato En los amistosos de pretemporada, Instituto ha presentado formaciones tácticas parecidas a la utilizadas por el Violeta y también cuenta con mucha juventud de mitad cancha hacia adelante. A dos días de su debut en el Campeonato 2019/20 de la Primera Nacional, Villa Dálmine no solo está enfocado en ultimar detalles propios de su formación, sino también en tratar de obtener la mayor información posible sobre el rival para esta presentación pautada para el sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Al igual que en la temporada pasada, todo comenzará frente a Instituto como local. En aquella oportunidad, La Gloria llegó bajo la conducción táctica de Darío Franco, quien dejó el cargo a finales de ese año 2018. Su sucesor, Darío Cagna, tampoco tuvo mejor suerte y en marzo de 2019 también se alejó de esa función. Entre la salida del primero y la llegada del segundo, el entrenador César Zabala se hizo cargo de forma interina del plantel. Y después de la partida de Cagna, asumió hasta culminar el campeonato. Finalmente, durante el reciente receso, la CD de Instituto le ratificó la confianza a Zabala, quien en cinco partidos al frente del equipo cosechó una victoria, tres empates y una derrota. Así, Instituto cuenta con un DT que lleva nueve años de trabajo en la institución; que a finales de 2018 estaba a cargo de la Sexta División y que a partir de 2019 había asumido en la Primera División local. O sea: un entrenador que conoce muy bien a los juveniles del club. Y ese no es un dato menor, dada la conformación del plantel para la temporada que comenzará este sábado. Es que La Gloria, si bien ha sumado ocho refuerzos para este campeonato hasta el momento, cuenta con una interesante base de jugadores surgidos de sus divisiones juveniles, incluyendo casos de jóvenes de 20 y 21 años, pero también otros como los de Ignacio Antonio (con 24 años cuenta con casi 100 partidos en Primera) y Franco Canever (29 años, con 112 cotejos en Instituto, pero también con pasos por Aldosivi, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors). En este mix, al igual que lo que sucede en el equipo de nuestra ciudad, los de mayor experiencia están "atrás": Germán Salort (30 años) llegó esta temporada para ocupar el arco; mientras que en la línea defensiva jugarían Franco Flores (34, ex Villa Dálmine), Facundo Agüero (24), Facundo Erpen (36; volvió al club en este receso); y Franco Canever (29). La idea que Zabala ha mostrado en los amistosos de pretemporada es, desde lo "táctico-numérico", similar a la que ha ensayado Bovaglio en el Violeta: 4-3-3. Y con mucha sangre joven de mitad de cancha hacia arriba. Así, la formación que La Gloria presentaría el sábado en Campana tendría a Rodrigo Garro (21), Ignacio Antonio (24) y Damián Arce (28; ex Almagro, entre otros) en el mediocampo; y a Mateo Bajamich (20), Martín Pino (21) y Malcolm Braida (22) como atacantes. Ésta se estima que sería la alineación titular de Instituto para el debut, aunque difícil confirmarlo, porque Zabala fue probando diferentes variantes en los amistosos y los resultados no lo han acompañado: La Gloria disputó siete partidos en esta preparación y no pudo ganar ninguno. Igualó 0-0 con Talleres; perdió 2-1 con Atenas de Río Cuarto (gol de Pino); empató 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero (gol de Bajamich); cayó 3-1 con Belgrano (gol de Facundo Silva); perdió 1-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza; igualó 1-1 con Sportivo Belgrano de San Francisco (gol de Arce); y cayó 3-2 ante Güemes de Santiago del Estero (goles de Pino y Braida). Los refuerzos que ha sumado Instituto para esta campaña son ocho: Germán Salort, Facundo Erpen, Facundo Silva, Maximiliano López, José Villegas, Damián Arce, Germán Estigarribia y Juan Ignacio Sills. Sin embargo, todavía está a la búsqueda de más, principalmente de un centrodelantero que reemplace la cuota goleadora que perdió con la partida de Pablo Vegetti, quien marcó 15 tantos la pasada temporada. La salida del artillero a Belgrano no fue la única baja de peso que sufrió La Gloria, que también perdió a Mateo Klimowicz (fue vendido al Sttutgart de Alemania). Por lo pronto, en este contexto se presentará Instituto el sábado en nuestra ciudad. En la previa y desde los nombres propios, no asoma como uno de los grandes candidatos de la Primera Nacional. Sin embargo, su historia en la categoría y el potencial que siempre ha mostrado su cantera pueden transformarlo en un protagonista importante del campeonato.

EL DT CESAR ZABALA LLEVA NUEVE AÑOS TRABAJANDO EN INSTITUTO. DESPUÉS DE DOS INTERINATOS EN LA TEMPORADA PASADA, FUE CONFIRMADO AL FRENTE DE PLANTEL PROFESIONAL.



Primera Nacional:

En su debut, Villa Dálmine enfrentará a un rival con varias características similares

