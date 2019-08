NOTICIA RELACIONADA: En su debut, Villa Dálmine enfrentará a un rival con varias características similares Desde las 21.05, Chacarita recibirá a All Boys en un encuentro correspondiente a la Zona 2 que integra Villa Dálmine. La Zona 1 inicia mañana con dos encuentros. La temporada 2019/20 de la Primera Nacional se pondrá en marcha esta noche con el duelo que sostendrán Chacarita y All Boys desde las 21.05 horas con transmisión de TyC Sports. Será el punto de partido para este campeonato que cuenta con 32 equipos divididos en dos zonas de 16. Justamente, hoy se abrirá la Zona 2, en la que se encuentra Villa Dálmine junto a All Boys, Almagro, Atlético Rafaela, Brown de Adrogué, Chacarita, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Instituto, Quilmes, Deportivo Riestra, San Martín de Tucumán, Santamarina de Tandil, Sarmiento de Junín y Tigre. En tanto, en la Zona 1 competirán: Agropecuario de Carlos Casares, Alvarado de Mar del Plata, Atlanta, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro Carril Oeste, Independiente Rivadavia de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Platense, San Martín de San Juan y Temperley. PROGRAMACIÓN FECHA 1 – ZONA 1 VIERNES - 21.30 horas: Estudiantes (RC) vs Temperley / Luis Lobo Medina - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Estudiantes (BA) / Ramiro López SÁBADO - 13.05 horas: Atlanta vs Independiente Rivadavia / Pablo Giménez - 18.00 horas: Belgrano vs San Martín (SJ) / Pablo Dóvalo DOMINGO - 15.05 horas: Guillermo Brown vs Barracas Central / Diego Ceballos - 18.00 horas: Alvarado vs Agropecuario / Lucas Novelli LUNES - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Deportivo Morón / Fabricio Llobet - 21.05 horas: Ferro Carril Oeste vs Platense / Nazareno Arasa PROGRAMACIÓN FECHA 1 – ZONA 2 JUEVES - 21.05 horas: Chacarita vs All Boys / Leandro Rey Hilfer SÁBADO - 12.00 horas: Brown (A) vs Atlético Rafaela / Julio Barraza - 15.30 horas: Sarmiento vs Santamarina / Carlos Gareano - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Instituto / Yael Falcón Pérez DOMINGO - 13.00 horas: Almagro vs San Martín (T) / G. Méndez Cedro - 15.30 horas: Dep. Riestra vs Gimnasia (J) / Mariano González - 16.00 horas: Gimnasia (M) vs Def. de Belgrano / Lucas Comesaña - 17.05 horas: Tigre vs Quilmes / Pablo Echavarría



Primera Nacional:

Esta noche comienza el campeonato

