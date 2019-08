Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 15/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 15/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: La Pelota, de Luto:

HÉCTOR “CHULO” RIVOIRA, EL DT CON MÁS ASCENSOS EN EL FÚTBOL ARGENTINO. FALLECIÓ AYER A LOS 59 AÑOS.

En menos de una semana fallecieron José Luis "Tata" Brown, Oscar "Cacho" Malbernat y Héctor "Chulo" Rivoira. Que el fútbol argentino no transita por su mejor momento queda rápidamente en evidencia a partir de decisiones muy polémicas en torno a su organización y también con diversas situaciones que ponen en tela de juicio su transparencia. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos cinco días ha consternado a todo el ambiente: casi en días consecutivos fallecieron figuras muy queridas como José Luis Brown, Oscar Malbernat y Héctor Rivoira. Los primeros dos fueron grandes referentes de dos de los momentos más exitosos de Estudiantes de La Plata. Claro está: la figura del "Tata" también está ligada muy fuertemente a aquella inolvidable conquista en el Mundial "México 1986". De hecho, en la final contra Alemania marcó el primer gol de un partido que completó a pesar de una luxación de hombro. Brown falleció el lunes 12 de agosto a los 62 años, después de estar durante varios meses internado como consecuencia de las complicaciones que le generó el Mal de Alzheimer en su salud. Nacido en Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, "el Tata" se formó en las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata, donde fue campeón del Metro 1982 y el Nacional 1983 y se convirtió en capitán del primer equipo. Posteriormente jugó también en Atlético Nacional de Medellín, Boca Juniors, Deportivo Español, Stade Brestois (Francia), Murcia (España) y Racing Club, donde cerró una carrera que quedó marcada por su identificación "Pincharrata" (jugó 301 partidos entre 1975 y 1983) y también por el Mundial 1986, a donde llegó de la mano de Carlos Bilardo. Luego de su carrera como jugador, "el Tata" siguió ligado al fútbol como entrenador: trabajó con Nery Pumpido en Los Andes; con Bilardo en Boca; y con Héctor Enrique en Almagro y Nueva Chicago en sus primeras experiencias. Posteriormente estuvo en Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Almagro, Ben Hur y Ferro Carril Oeste. Su despedida fue en la sede de Estudiantes de La Plata, donde sus compañeros de la Selección en "México 1986" lo recordaron sentidamente: "Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto y supiste cuánto pesa la Copa del Mundo. Te vamos a extrañar mucho, Tata", fue el mensaje de Diego Armando Maradona. Días antes, el viernes 9 de agosto, Estudiantes también perdió a otra leyenda de su historia:Oscar "Cacho" Malbernat (75), gloria y capitán del equipo que maravilló al mundo entre 1967 y 1970 con la conducción de Osvaldo Zubeldía. En total disputó 246 partidos en el Pincha entre 1964 y 1972, a lo largo de los cuales convirtió un gol y festejó seis títulos. Posteriormente pasó por Boca Juniors y Racing Club antes de retirarse como jugador. Luego tuvo una dilatada trayectoria como DT, especialmente en clubes del exterior (de Ecuador, Paraguay, Chile y Perú). Finalmente, ayer se conoció otra triste noticia para el fútbol argentino: a los 59 años falleció el entrenador Héctor Rivoira (quien padecía cáncer), un hombre de gran carrera en el Ascenso de nuestro país, aunque también dirigió a Huracán y Rosario Central en Primera División y a la Liga de Quito en Ecuador. Su éxito como DT lo marcan sus títulos: llevó a Sportivo Italiano a Primera en 1986; a Ituzaingó al Nacional B en 1992; a Chacarita a Primera en 1999; a Instituto a Primera en 2004; y a Atlético Tucumán a Primera en 2009. Así se convirtió en el entrenador con más ascensos de nuestro país. Su última gran campaña como DT fue en 2015, cuando agarró a Instituto en el fondo de la tabla del Nacional B en la 10ª fecha y lo llevó hasta el cuadrangular por el segundo ascenso a Primera, dejando afuera de esa instancia al Villa Dálmine de Sergio Rondina (quedó 6º). También dirigió a clubes como Nueva Chicago, Quilmes, Almirante Brown, Ferro Carril Oeste y Olimpo de Bahía Blanca, entre otros. Antes de su carrera como DT fue jugador en Almirante Brown, Sportivo Italiano, Lanús, Defensores de Belgrano e Ituzaingó.

EN LA FINAL DE MEXICO 1986, BROWN HIZO UN AGUJERO EN SU CAMISETA PARA UBICAR ALLÍ SU DEDO PULGAR Y PODER SOPORTAR MEJOR EL DOLOR QUE SUFRIA POR SU HOMBRO LUXADO

