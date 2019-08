En su última presentación cayó 20-18 ante La Salle, que se quedó con la victoria con un penal en tiempo cumplido. Para el Tricolor, que sigue en el último puesto de la Segunda División de la URBA, fue su séptimo partido sin victorias. Por la 17ª fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó 20-18 como local frente a La Salle en un partido disputado el pasado sábado. De esta manera, el Tricolor sumó su séptimo encuentro sin triunfos (un empate y seis derrotas) y se mantiene en el último lugar de la tabla, ahora con 20 puntos, uno menos que San Miguel (21) y cinco menos que Varela Jr (25), los equipos más comprometidos en la lucha por la permanencia (los dos últimos descienden directamente). Para el CCC fue una caída muy dolorosa la sufrida ante La Salle, sobre todo por la forma en la que se dio. Es que después de terminar 12-5 abajo en la primera mitad, el equipo de nuestra ciudad se recuperó en el complemento y estuvo a nada de la victoria cuando Juan Francisco Calvi anotó un penal sobre el cierre del partido y dejó al Tricolor 18-17 arriba en la pizarra. Sin embargo, en la última guinda, la visita encontró el penal que buscaba y con un positivo envío a los palos le puso fin al partido y se quedó con el triunfo por 20-18. Fue el décimo éxito de La Salle en este certamen (10 victorias y 7 derrotas), mientras que el record de Ciudad de Campana quedó en 3 triunfos, un empate y 13 caídas a lo largo de estas 17 fechas. Para este encuentro, la formación que presentaron los entrenadores César Gigena y Nicolás Danylyszyn fue la siguiente: Alan González, Didier Galeano, Santiago Sauton; Lautaro Nelli, Andrés Moreno; Franco Casanova, Carlos Díaz, Nicolás Toledo; Martín Peralta, Enrique Peralta; Franco Barco, Juan Francisco Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. En tanto, como relevos estuvieron: Juan José González, Leonardo Madalón, Gabriel Pujol, Javier Pérez, Leo Correa, Julián Agostino y Carlos Saya Cruz. Los demás resultados de esta 17ª fecha de la Segunda División fueron: Atlético Chascomús 20-15 Tiro Federal de San Pedro, Los Cedros 47-36 San Miguel, Del Sur 27-25 Club Argentino, Las Cañas 46-25 Varela Jr, El Retiro 17-18 Virreyes y Mercedes 20-23 Gimnasia de Ituzaingó. La próxima jornada se jugará recién el sábado 24, cuando Ciudad de Campana tendrá un partido fundamental en su lucha por la permanencia, dado que jugará como visitante frente a San Miguel (que está un punto por encima en la tabla). Los demás encuentros de esa 18ª fecha serán: Gimnasia de Ituzaingó vs Atlético Chascomús, Virreyes vs Mercedes, Varela Jr vs El Retiro, Club Argentino vs Las Cañas, La Salle vs Del Sur, Tiro Federal de San Pedro vs Los Cedros.

A CIUDAD SE LE ESCAPÓ UNA VICTORIA QUE NECESITA CON URGENCIA.



Rugby:

Ciudad no logra revertir su mal momento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: