Breves: Polideportivas

COPA SUDAMERICANA Esta noche, Colón de Santa Fe buscará revertir la derrota sufrida 1-0 como visitante frente a Zulia de Venezuela en el partido de ida de la serie de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. En caso de lograrlo, el Sabalero (único equipo argentino con vida en el certamen) avanzará a las semifinales y allí aguardará por el ganador de La Equidad de Colombia y Atletico Mineiro de Brasil. El encuentro ante Zulia será desde las 21.30 horas en el Cementerio de los Elefantes y contará con transmisión de ESPN. FYDRISZEWSKI A CHILE El delantero Francisco Fydriszewski, ex Villa Dálmine, que era sondeado por Instituto, fue cedido con cargo y opción por Newells a Antofagasta de Chile. El Polaco dejó un grato recuerdo en Campana, especialmente por lo realizado en el Torneo de Transición 2016, pero en el último tiempo no pudo afianzarse en la Lepra, después de sus pasos por Argentinos Juniors y el fútbol español. PRIMERA B METRO Este jueves comienza la segunda fecha del Torneo Apertura de la categoría: desde las 15.30 horas, Fénix recibirá la visita de Sacachispas. El Cuervo cayó 2-0 con Almirante Brown en su debut, mientras el Lila igualó 1-1 con UAI Urquiza. PRIMERA C Ayer culminó la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura con cuatro partidos: Cañuelas 2-0 Luján, Argentino (M) 0-0 Laferrere, Leandro N. Alem 0-1 Central Córdoba (R) y El Porvenir 0-0 Berazategui. Con estos resultados, los dos líderes, con 6 puntos, son Cañuelas y Deportivo Merlo, cuyo encuentro ante Sportivo Italiano fue suspendido el martes en el entretiempo por falta de ambulancia (estaban 0-0). LIVERPOOL SUPERCOPADO El último campeón de la Champions League, Liverpool, se quedó con la Supercopa de Europa tras vencer 5-4 en los penales al Chelsea, ganador de la última Europa League. El duelo de equipos ingleses se disputó en Estambul y terminó igualado 1-1 en los 90 minutos y 2-2 tras el suplementario. BASQUET: VS BRASIL La Selección Argentina de Básquet se encuentra en Francia, donde continúa con su preparación para el Mundial de China. En ese marco, jugará tres amistosos en suelo europeo: hoy jueves vs Brasil (13.00); mañana viernes frente a Montenegro (13.00); y el sábado ante Francia (15.30). Estos encuentros serán transmitidos por TyC Sports. SOLO "EL PEQUE" Diego Schwartzman fue el único argentino que ganó ayer y logró avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. "El Peque" derrotó 6-4 y 6-2 al moldavo Radu Albot y ahora se medirá frente al francés Richard Gasquet, quien ayer superó 7-5 y 7-6 al azuleño Federico Delbonis, quien había ingresado directamente en segunda ronda como lucky loser por la baja de Dominic Thiem. El que también quedó eliminado ayer fue el bahiense Guido Pella, quien cayó 6-1 y 7-5 frente al belga David Goffin. ZEBALLOS, TOP TEN El marplatense Horacio Zeballos conquistó el título de Dobles del Masters 1000 de Montreal junto al español Marcel Granollers y de esa manera logró ingresar al Top Ten del ranking de la especialidad: desde ayer, el tenista argentino se encuentra en el 7º lugar del listado que lideran los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah.

Breves: Polideportivas

