Anoche tuvo lugar una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante, y aunque hubo pleno acuerdo en todos los temas tratados, incluyendo los pedidos sobre tablas, hubo un singular intercambio entre el oficialistas y el PJ-Frente de Todos por las obras de la Central Termoeléctrica Belgrano 2. Se le solicitará al Ejecutivo que otorgue un bono de $5000.- a los trabajadores municipales. "La reunión entre Oscar Villareal (UOCRA) y el Intendente Abella existió. Abella le dijo ¿Vos querés que vayamos a visitar al Ministro de Energía para arrancar la (Central Termoeléctrica) Belgrano 2? Vos vení y escuchá sobre el proyecto de El Tajiber. Villareal fue a la reunión, pero de la audiencia en el Ministerio de Energía, no hay noticias…", señaló la concejal Soledad Calle (PJ-Frente de Todos) a La Auténtica Defensa luego de la sesión de anoche. El comentario, fue a cuento del Tratamiento sobre Tablas del Proyecto de Resolución del Interbloque PJ-FdeT para conformar una comisión del HCD, similar a una creada en 2017, conformada por el presidente del concejo deliberante, los presidentes de cada bloque, e incluso, el intendente, que fuera recibida en el Ministerio de Energía a cuento del inicio de las obras de construcción de la Central Termoeléctrica Belgrano 2. En ese sentido, vale recordar que en declaraciones periodísticas, Villareal señaló que en esa oportunidad, funcionarios del ministerio, habían asegurado el inicio de la obra ya adjudicada "a más tardar para agosto del año pasado". Fue la concejal Romina Carrizo (PJ-FdT) quien pidió la palabra para fundamentar el pedido sobre tablas sobre el tema, al tiempo que Carlos Cazador (Juntos por el Cambio) adelantó que su bloque acompañaría la moción, pero que el bloque opositor, recordara que había otros proyectos trabados y que también estaban en juego puestos de trabajo. Así, enumeró la Ordenanza de Enrase de los edificios, excepciones especiales al parque industrial Los Libertadores; y la rezonificación de El Tajiber a zona industrial. "Nos gustaría que también acompañen ustedes estas cuestiones, porque también estamos hablando de generar trabajo para nuestros vecinos", expresó Cazador. Fue entonces que Calle recogió el guante, y fundamentó por qué su bloque no había acompañado las iniciativas enumeradas por Cazador. Particularmente sobre El Tajiber, señaló que no había nada en concreto para acompañar. "Entendemos, hay versiones, que Petro-mining necesita ampliar sus instalaciones y avanzar sobre El Tajiber. Si es así, cuando presenten un proyecto concreto, lo evaluaremos. Mientras tanto, estamos hablando de especulación inmobiliaria y del negocio de unos pocos, y no de la creación de fuentes de trabajo (…) 3000 familias desocupadas, no pueden ser prenda de canje de una ordenanza por otra (…) esperemos poder conseguir la audiencia en el Ministerio de Energía y rogarle a Lopetegui que de una vez por todas ponga en marcha la obra de la Central Termoeléctrica Belgrano 2". OTROS TEMAS Como adelantamos en nuestra edición de ayer, la Banca Abierta fue utilizada por Néstor Caivano, vecino del barrio de 6 manzanas que se encuentra a espaldas de la ex parrilla Los Talas, sobre Ruta 4. Caivano señaló que desde que la parrilla no funciona más, particularmente lo que era el estacionamiento, se transformó en un basural, hay alimañas de todo tipo e incluso, autos abandonados y quemados, por lo cual pidió intervención del estado municipal en el predio. Además, se trataron sobre tablas y hubo acuerdo unánime con el Proyecto de Comunicación del PJ-FDT solicitando al Departamento Ejecutivo otorgar un Bono de $ 5.000.- a los trabajadores municipales, por única vez, junto al sueldo correspondiente al mes de septiembre; con el Proyecto de Resolución de la UV Calixto Dellepiane solicitando gestionar ante el Consejo Escolar la instalación de calefacción y mobiliario en la Escuela de Adultos del barrio Otamendi; y con el Proyecto de Resolución del PJ-FdT expresando repudio a la decisión de la Junta Electoral y la Dirección de Escuelas bonaerense de impedir el derecho al sufragio a las personas asignadas como Delegados Electorales, en su mayoría docentes. Finalmente, y si bien también fue aprobado por unanimidad, hubo otro intercambio de puntos de vista en el tratamiento del expediente 18976. Se trata de un Pedido de Informes del PJ-FdT, sobre los motivos de la eliminación del beneficio a los buenos contribuyentes por el pago de las tasas municipales. Al respecto, el dato de la noche lo manifestó Axel Cantlon, de la UV Más Campana, quien aseguró que, luego de un aumento del 500% en su valor, "sólo el 50% de los contribuyentes está pagando la tasa emitida", y que el problema no sólo se debe a que los vecinos no puedan pagarla, sino también a que las boletas "no llegan en tiempo y en forma" a los domicilios. Carrizo corrigió a Cantlon, y aseguró que la evasión es más alta aún: "sólo entre el 30 y el 40% de los vecinos está pagando", señaló.

Alejo Sarna asumió en reemplazo del concejal y candidato a intendente Rubén Romano.





"3000 familias desocupadas, no pueden ser prenda de canje de una ordenanza por otra", opinó Calle.





Cazador pidió que los bloques opositores acompañen los proyectos de Enrase de Edificios, excepciones para el parque industrial Los Libertadores, y la rezonificación del área rural “El Tajiber".





Carrizo aseguró que “sólo entre el 30 y el 40% de los vecinos está pagando" las tasas municipales.

VIDEO #Video HCD Campana: Sesión del 15 Agosto de 2019https://t.co/9LtcHoe7lf — La Autentica Defensa (@LADdigital) August 16, 2019

Tranquila, pero no tanto:

Anoche hubo sesión del HCD

