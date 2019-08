La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Natación:

Daniel Muñoz viaja mañana rumbo a los Juegos Parapanamericanos de Lima







El nadador campanense tendrá su primera cita con la Selección Mayor: "Ahora estoy tranquilo, pero sé que voy a vivir cosas muy lindas y a disfrutar mucho", le contó a LAD. Las competencias comienzan el próximo viernes. Argentina presentará una delegación récord. Culminados los Juegos Panamericanos, en Lima se viene la hora de los Juegos Parapanamericanos, que también tendrán presencia campanense: el nadador Daniel Muñoz será parte de la Selección de Natación que participará de este evento cuya ceremonia inaugural será el próximo viernes. A sus 19 años, el joven de nuestra ciudad, quien actualmente entrena en River Plate, se encuentra disfrutando de esta posibilidad a la que accedió gracias a la marca que estableció en el Metropolitano. Así, en "Lima 2019" competirá en los 100 metros pecho (SB8) y su especialidad, los 100 metros espalda (S9). "Es mi primera convocatoria a la Selección Mayor y cada cosa que estoy compartiendo con los chicos se disfruta mucho", le contó Daniel a La Auténtica Defensa. Para la puesta a punto para estos Juegos Parapanamericanos, el campanense participó de dos concentraciones en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) y ultima detalles en el natatorio del Club Atlético River Plate. "Me siento muy bien, venimos haciendo una buena puesta a punto desde que obtuve la marca para clasificar", explicó. De cara a "Lima 2019", el nadador mantiene la cabeza en el agua y los pies en la tierra: "Apunto a mejorar mis marcas y, si se puede, a estar una final, que sería competir contra los ocho mejores de América", señala con tranquilidad. El viaje de la delegación argentina será mañana sábado y, desde entonces, Daniel empezará a vivir la cuenta regresiva camino al evento más importante de su carrera: "Ahora estoy tranquilo, disfrutando el día a día, pero sé que voy a vivir cosas muy lindas y que voy a disfrutar mucho, pero siempre tratando de dejar todo para representar al país de la mejor manera", asegura. Para ir aclimatándose a lo que le espera, Muñoz le prestó especial atención a las competencias de Natación de los Juegos Panamericanos, donde Delfina Pignatiello (tres medallas de oro) encabezó la gran actuación del equipo argentino (nueve medallas en total). "Viví todo con mucha atención, observando en detalle el natatorio, porque sabía que yo también iba a correr ahí. Por suerte, los comentarios respecto al lugar son los mejores", remarcó el campanense. Al momento de los agradecimientos, Dani empieza por sus mayores afectos: "A los que me acompañan siempre, a toda mi familia". Sin embargo, la lista es más grande e incluye al equipo que lo asiste: "A mi kinesióloga Silvana Hernández; a mi masajista Edith Galarza; a mi psicóloga Agustina Mayer; a mi nutricionista Sabrina Nanni; y a mi entrenadora Marcela Belviso", agrega. UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN En 2009, a los 9 años, a Daniel Muñoz le detectaron un cáncer en la médula del fémur y debieron amputarle la pierna derecha. Para su rehabilitación le aconsejaron hacer natación: lo hizo de manera terapéutica, pero posteriormente conoció al entrenador Claudio Fabio, quien advirtió en el joven condiciones para competir. Así llegó a integrar el equipo de Natación Adaptada del Club Atlético River Plate. "Siempre me gustó el agua. Desde chico, cuando iba a la colonia de verano. Aprendí a nadar a los 3 años", le contó tiempo atrás a La Auténtica Defensa. "La natación es una forma de vivir. Yo adentro del agua me siento muy libre"", agregaba en esa nota en la que confesaba su sueño: "Llegar a los Juegos Olímpicos. Un objetivo cumplido es representar a River. La meta por cumplir es defender la camiseta de la Selección y poder viajar con ella para participar de torneos internacionales". En estos días estará cumpliendo esa meta, mientras el sueño de los Juegos Olímpicos todavía puede esperar: "Falta solo un año para Tokio 2020 y si bien se puede clasificar en estos Juegos Parapanamericanos, todavía me falta para la marca necesaria", advierte Daniel, con los pies en la tierra, la cabeza en el agua y las ilusiones de siempre.



DANIEL MUÑOZ COMPETIRÁ EN 100 METROS PECHOS Y EN SU ESPECIALIDAD, LOS 100 METROS ESPALDA. UNA DELEGACIÓN RÉCORD Del 23 de agosto al 1 de septiembre se desarrollará en Lima la VI edición de los Juegos Parapanamericanos. En esta ocasión, Argentina llevará la delegación más numerosa de su historia, con un total de 222 atletas que tendrán como abanderado al tenista Gustavo Fernández (Nº 1 del ranking mundial de tenis adaptado). En Natación, además del campanense Daniel Muñoz, también viajarán otros 36 argentinos: Milagros Alonso, María Aragon, Elian Araya, Germán Arévalo, Facundo Arregui, Nadia Báez, Iñaki Basiloff, Fernando Carlomagno, Elian Centurión, Axel Daraio, Matías De Andrade, Florencia De La Vega, Pablo Esci, Enzo Fais, Daniela Giménez, Franco Gómez, Amilca Guerra, Bruno Lemaire, Lautaro Maidana Cancinos, Guillermo Marro, Ezequiel Matto, Franco Medina, Mario Medina, Anabel Moro, Daiana Moura, Nicolás Nieto, Ana Noriega, Agustín Orellana, Analuz Pellitero, Lucas Poggi, Ariel Quassi, Nicolás Ricci, Diego Rivero, Bautista Scalise, Santiago Senestro, y Sergio Zayas. Además, Argentina también tendrá representantes en Atletismo (49 en totoal), Badmiton (1), Básquet Masculino (12) y Femenino (12), Boccia (15), Goalball (6), Fútbol 5 para Ciegos (10; entre los que se encuentra el escobarense Darío Lencina, quien hizo inferiores en Villa Dálmine); Fútbol 7 para personas con Parálisis Cerebral (14), Judo (9), Paraciclismo (17), Pesas (4), Quad Rugby (12), Taekwondo (3), Tenis (4), Tenis de Mesa (14) y Tiro (3).

LOS ATLETAS ARGENTINOS FUERON RECIBIDOS POR EL PRESIDENTE MACRI ANTES DE VIAJAR A LIMA. EL TENISTA GUSTAVO FERNÁNDEZ RECIBIÓ LA BANDERA QUE PORTARÁ EN LA CEREMONIA DE APERTURA.

#Natación El campanense Daniel Muñoz viaja este sábado a los Juegos Parapanamericanos de Lima en lo que será su primera cita con la Selección Mayor: “Ahora estoy tranquilo, pero sé que voy a vivir cosas muy lindas y a disfrutar mucho”, le contó a @LADdigital . pic.twitter.com/Ww3s3J6VWU — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 15, 2019

Natación:

Daniel Muñoz viaja mañana rumbo a los Juegos Parapanamericanos de Lima

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: