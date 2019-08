La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Ya se palpita:

En su 16º edición, la tradicional competencia deportiva se correrá en las pruebas de 3 y 10K. Como todos los años, una gran logística garantizará la seguridad de todos los participantes. Además, un show musical dará cierre al evento. Tenaris presentó las nuevas camisetas de la competición junto a representantes del Club de Corredores de Buenos Aires y atletas del Club Ciudad de Campana y del grupo Runners Campana. La ciudad de Campana se prepara para volver a celebrar una de sus competencias más tradicionales: este jueves se lanzó la 16º edición de la 10K Tenaris, la carrera que reúne tras la misma meta rendimiento deportivo y disfrute familiar, y que año a año se afirma como uno de los desafíos destacados en el calendario del atletismo nacional. Bajo el lema "Tu esfuerzo te lleva lejos", la competencia se correrá el próximo domingo 8 de septiembre. Como es habitual, la largada será en el Campito de Siderca. Este año las pruebas serán 3K Recreativo y 10K Competitivo en clasificación General, Tenaris, Comunidad y Especial, tanto caballeros como damas. El evento lo cerrará un gran show musical con reconocidos artistas invitados. El jueves se presentaron de manera oficial las camisetas de ambas pruebas -color salmón para los 3K y azul para los 10K - durante una conferencia de prensa en la TenarisUniversity Residence de la que también participaron el Club de Corredores de Buenos Aires, encargado de la logística deportiva del evento, y representantes de atletismo del Club Ciudad de Campana (CCC) y del grupo Runners Campana. "La 10K Tenaris es una de las carreras más convocantes y exigentes del corredor norte de la provincia de Buenos Aires. Además, se trabaja coordinadamente con Policía, Dirección de Tránsito, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja para que sea una de las competencias más seguras para todos los corredores y familias, algo que no se ve en muchos otros eventos deportivos", resaltó Ariel Arce, encargado de recorridos del Club de Corredores. Además, destacó que el circuito "pasa por los puntos más importantes de la ciudad, así que los corredores foráneos hacen un tour por la historia de Campana que llama mucho la atención". Agustín Granlund, atleta del CCC, quien compite hace 10 años en la carrera y se ha subido al podio en varias oportunidades, llamó la atención sobre "los casi 3 kilómetros de subidas que tiene el recorrido, algo atípico en una carrera de calle de 10 kilómetros y un desafío extra al que hay que prestarle atención desde la preparación". Para eso, recomendó "un reconocimiento previo del circuito, a ritmo cómodo y no en la misma semana de la carrera, junto con trabajos de fuerza en gimnasio para evitar molestias y asegurar una buena recuperación". A lo largo de sus 16 años seguidos de realización, la 10K Tenaris ha contribuido a la promoción de la práctica del running y el ejercicio físico en la región. Ejemplo de esa difusión es el crecimiento de grupos de corredores como Runners Campana, uno de los más prolíferos. "Cuando comenzamos éramos poquitos y hoy llevamos cerca de un centenar de corredores a la carrera, desde chiquitos que corren los 3K con sus papás hasta atletas que todos los años quieren mejorar su marca en los 10K", explicó su coordinador, Hernán Bueno. "La competencia ya es un clásico. Correr en nuestra ciudad es distinto, conocemos bien el circuito y hemos hecho podio varios años, aunque el objetivo principal es disfrutar de la carrera y cruzar la meta", remarcó. El proceso de inscripción consta de dos pasos. La primera es la pre-inscripción a través del formulario ya disponible en la página web oficial de la competencia, www.10ktenaris.com.ar. Luego, hay que presentar ese formulario completo, impreso y firmado, junto con el DNI, en las oficinas de atención Campana (Luis Costa 1587, de lunes a sábados de 11 a 19 hs) o ciudad de Buenos Aires (Club de Corredores - Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 20 hs, sábados de 9 a 15 hs). A partir de este año, los corredores de los 10K deben entregar además certificado médico. En ese momento, se asignará un numero de corredor, el voucher para retirar la remera el día de la carrera y el voucher para el chip en el caso de participar de los 10K. Para hacer efectiva la inscripción hay que llevar un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo o polenta) que será donado a instituciones de bien público de Campana y Zárate. La inscripción cierra el 4 de septiembre o cuando se agoten los cupos disponibles.

