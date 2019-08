La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Campana firmó un convenio con la Ciudad de Buenos Aires







El intendente Abella y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rubricaron un acuerdo de colaboración para intercambiar conocimientos y experiencias en políticas públicas. El intendente Sebastián Abella y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron esta semana un convenio de colaboración mutua que permitirá intercambiar conocimientos y experiencias en políticas públicas. El acuerdo se implementó a través de la Dirección General de Relaciones con las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno y fue rubricado junto a otros distritos del país. Entre los aspectos más relevantes de dicho documento, se informó que "busca favorecer el desarrollo de las ciudades" y "posibilitará la colaboración recíproca para llevar adelante actividades conjuntas, como la realización de muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación".

El Intendente Sebastián Abella y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, acordaron trabajar juntos para favorecer el desarrollo de ambas ciudades.





Abella rubricó el convenio junto a otros jefes comunales de país. LARRETA: UNO DE LOS GRANDES GANADORES DE LAS PASO A dos meses de las elecciones generales, desde el comando de campaña de Horacio Rodriguez Larreta aseguran que no tienen "ni más ni menos miedo" que antes de las PASO e insisten en que desde un principio se prepararon para las tres rondas. También desmintieron las intenciones de "esconder" a Mauricio Macri: "Sacó 44 puntos en la ciudad, no es un candidato que traccione hacia abajo. Estuvo muy en línea con lo que obtuvo Horacio". Aseguran que participará de "algunas actividades". Lo único que no podrán ponderar son los efectos de la actual crisis cambiaria que se desató con los resultados ni su impacto en el bolsillo de los porteños en términos de inflación y caída del consumo. "Es un proceso que está ocurriendo pero no imaginamos al electorado castigando al jefe de gobierno por una situación económica nacional", explican.

