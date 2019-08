La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 PAMI entregará 600 nuevas credenciales a los afiliados







Según informaron, desde la agencia están contactando a los beneficiarios para que se acerquen a retirar las tarjetas que les permitirá simplificar los trámites y agilizar la atención. El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó a entregar 600 nuevas credenciales a los afiliados que aún no la recibieron. Según informaron, desde la agencia están contactando a los beneficiarios para que se acerquen a retirarlas a la dependencia. No obstante, solicitaron que todos aquellos que aun no la poseen, se acerquen a la oficina del PAMI ubicada en Moreno 331 de lunes a viernes de 7 a 13 para poder gestionar el reclamo correspondiente. La nueva credencial es una tarjeta plástica que permitirá acreditar la identidad con mayor seguridad. Además cuenta con una banda magnética y código QR que, en una segunda etapa, simplificará los trámites, agilizará la atención, incorporará nuevos sistemas de control, acelerará tiempos de autorizaciones y facilitará la entrega de medicamentes e insumos. Todos los prestadores tienen la obligación de aceptar todas las credenciales o la constancia de afiliación. Para activar la nueva credencial, podrán ingresar a www.pami.org.ar/credencial/activación, llamar de forma gratuita al 0800-333-1386 de lunes a viernes de 8 a 20 o concurrir a la agencia. En caso de pérdida o rotura de la credencial, los afiliados deberán presentarse en la Agencia o llamar al 0800-333-1386 y solicitar una nueva. Hasta que llegue al domicilio, en la agencia entregarán una tarjeta provisoria que será válida para realizar todos los trámites y consultas médicas, como así también retirar insumos y medicamentos en farmacias. De esta manera, desde PAMI continúan trabajando en equipo para la correcta implementación de la nueva credencial, a los efectos de mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a los afiliados.

Las credenciales de PAMI otorgan importantes beneficios a los afiliados.



