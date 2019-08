La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Por el feriado:

Es por el feriado nacional, por lo que se solicita a los vecinos no sacar residuos a la vía pública. El servicio se normalizará el lunes 19. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa que este sábado no habrá recolección de residuos. Dicha suspensión se debe al Feriado Nacional al conmemorarse el 169º aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín. Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública, y colaborar con la limpieza de la ciudad. La empresa Agrotécnica Fueguina reanudará el servicio de manera habitual el lunes 19.

