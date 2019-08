INFLACIÓN

La inflación acumuló el 2,2 por ciento en julio pasado, de acuerdo con datos divulgados este jueves por el INDEC, lo que significa que el aumento del costo de vida en la Argentina se desaceleró por cuarto mes consecutivo tras haber alcanzado su pico máximo del año, 4,8% en marzo último. De todos modos, se espera que los precios minoritas reboten y registren un salto significativo durante agosto, después de la devaluación del peso de más del 20% a comienzos de esta semana. El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), representativo del total de hogares del país, experimentó así una suba del 25,1% en los primeros siete meses del año y acumula un alza del 54,4% en la comparación interanual. Los principales aumentos intermensuales se registraron en julio pasado en los rubros "Salud", con un incremento del 4,1%; Recreación y cultura, 3,9; y Restaurantes y hoteles, 3,0.

AUTORIZACIÓN

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Cuba, del 22 al 30 de agosto, en medio del juicio en su contra por el supuesto direccionamiento de la obra pública, informaron fuentes judiciales.El Tribunal entendió que la ausencia de la ex presidenta durante esas fechas no generará un inconveniente para el desarrollo del juicio oral y público que se le sigue junto a otros 11 imputados y recordó además que la actual senadora nacional estuvo siempre a derecho. La ex mandataria había pedido autorización para viajar por cuarta vez a Cuba, por "razones personales" que no detalló, aunque es sabido que allí está su hija Florencia bajo tratamiento médico. Esta es la cuarta vez que la ex presidenta solicita autorización para viajar a Cuba, acompañando el pedido con las copias de los pasajes de ida y vuelta.

MERCADOS TRANQUILOS

La bolsa porteña subió ayer 3,74 % y volvió a superar la marca de los 30.000 puntos, en una jornada en la que la cotización del dólar retrocedió 3,96 % y cerró en $59,7 y el nivel de riesgo país cayó 10,8 % a los 1.735 puntos básicos. Los operadores coincidieron en que la baja de ayer jueves fue una respuesta del mercado al contacto que mantuvieron el presidente Mauricio Macri y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y a sus declaraciones radiales en las que consideró en un "valor razonable" un dólar en torno a $60. "Una buena jornada evidenciaron los papeles argentinos como consecuencia de un ambiente más distendido, gracias al diálogo que tuvieron ayer el presidente Macri y el candidato Alberto Fernández", dijo el analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández.

MAS EXPORTACIONES

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 47,4% en volumen y 36,7% en valor en el primer semestre del año, respecto del mismo lapso del año anterior, informó hoy el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Los embarques de carne enfriada, congelada y procesada pasaron de 153.163 en el primer semestre de 2018 a 225.726 toneladas peso producto, mientras que en valor, crecieron US$ 317,8 millones hasta US$ 1.184,5 millones. En junio, las exportaciones de carne bovina reflejaron un crecimiento interanual de 56,2% en valor hasta los US$ 245 millones y de 51,9% en volumen hasta la 43.815 toneladas peso producto, aunque respecto a mayo se produjo una baja de 5,7%.