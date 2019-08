La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 A pedir de Bocca













Nerina posando con el diploma obtenido en el certamen que la lleva a la próxima instancia. Nerina Retamozo ha sido seleccionada para representar a la Fundación Julio Bocca. La campanense participó del Certamen "Giros Pro Danza" en Rosario y llegó a la final de Prix Jóvenes Argentinos, que se realizará a mediados de octubre en Mendoza. Antes competirá en Villa Carlos Paz, Córdoba en el Concurso Internacional de Danzas "Danzamérica". "Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos", es una frase de Steve Jobs que claramente se puede aplicar a la pequeña campanense Nerina Retamozo que paso a paso logra sus objetivos. El año pasado, por este medio, dábamos cuenta que la joven de 15 años fue becada por la Fundación Julio Bocca junto a un grupo destacado de bailarines. Luego de un intenso año laboral sus dotes dieron fruto y ha sido una de las cuatro bailarinas elegidas y compitió la semana pasada en Giros Pro Danza en Rosario, representando a la Fundación Julio Bocca. Bailó un solista de danza contemporáneo y un solista de danzas clásicas gracias a la ayuda de su maestra Olga De Micheli. "En Rosario aparte de competir, participé de ocho horas de clases desde la mañana hasta la noche. Es algo que no me lo esperaba, estaba muy emocionada y con nervios. Estoy rodeada de bailarines de muy alto nivel", cuenta Nerina en diálogo con La Auténtica Defensa. Por su parte, su madre Elsa, expresó visiblemente emocionada en su muro del Facebook; "Qué lindo lo que estás viviendo mi Chini. Te lo mereces hija, disfrutá esto tan hermoso que estás pasando. Queremos agradecer al sindicato Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por hacer posible este viaje, pagarnos los pasajes y la estadía y a toda mi familia que nos apoyaron para que Nerina tenga todo para bailar. Esto es como un sueño hecho realidad, mucho esfuerzo, dedicación y pasión. Gracias a todos por darnos fuerzas y desearle lo mejor a mi Chini y por los mensajes". La próxima competencia que se avecina es en Córdoba, Villa Carlos Paz en el Concurso Internacional de Danzas "Danzamérica" que se realiza del 26 de septiembre al 6 de octubre. Este concurso es considerado el número 1 del país, este año cumple 25 años y lo celebra con más de 1,5 millones de pesos en premios para artistas especializados en diversos ritmos. Danzamérica 2019 se realizará en el Teatro Luxor de la ciudad. Las modalidades en las que se podrá competir son: clásico repertorio, clásico libre, neoclásico, danza de carácter, contemporáneo, danza libre, street dance, danza jazz, danza española e internacionales. Luego será el turno de la final de Prix Jóvenes Argentinos a realizarse del 17 al 19 de octubre del corriente año en el Teatro Independencia en Mendoza. Este certamen otorga importantes becas nacionales e internacionales a jóvenes talentos de la danza para impulsarlos a perfeccionarse en pos de una futura carrera profesional. "Compromiso y sencillez", así define su profesora Olga De Micheli el desempeño de Nerina que claramente tiene aún un largo camino por recorrer.

Nerina participó en Rosario y quedó seleccionada para los Prix Jovenes Argentinos



CONOCIENDO UN POCO MÁS A NERINA Hace seis años comenzó a estudiar danzas en el taller municipal que Claudia Giuppone dictaba en el barrio Villanueva y nunca paró. Desde entonces, se ha ido formado realizando seminarios y asistiendo a clases especiales. Hace dos años asistió a una clase magistral de Eleonora Cassano en el Teatro Coliseo en Zárate. Nerina es la menor de la familia, tiene cinco hermanos más. Estudia en la Escuela Secundaria Nº1 de nuestra ciudad.

Nerina es la menor de cinco hermanos



A pedir de Bocca

