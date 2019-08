La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Este sábado continúa el ciclo de "Cinesalado" en la Biblioteca Popular Jean Jaures







Se proyectará "Están Vivos". El encuentro es a las 19 horas con el clásico sistema la gorra. Debido a la repercusión que tuvo el estreno del nuevo ciclo de cine bizarro, terror y ciencia ficción de Adiccine, en la biblioteca Jean Jaures, sita en San Martin 325, en el cambio de día y horario, este sábado 17 a las 19 horas se proyectará la película "Están Vivos" de John Carpenter. La película data del año 1988 y su título original es They Live, donde ha tenido varias traducciones como Están Vivos, Sobreviven y Ellos Viven. Este film está basada en un relato de Ray Nelsen del año 1963 y llevada a la pantalla gigante con la dirección de John Carpenter y la interpretación de Roddy Piper, Keit David y Meg Foster entre otros La película cuenta la historia de un vagabundo que encuentra trabajo en una obra de Los Ángeles. Allí nota un comportamiento extraño en una pequeña iglesia, tras una actividad eclesiástica falsa se esconde un laboratorio. Todo lo que encuentra allí a la mañana siguiente es una caja escondida llena de gafas de sol. Cuando se pone unas gafas ve una realidad subliminal llena de mensajes de control encaminados a convertir sin mente a las personas. Y lo que es peor, descubre además que muchas personas que se hayan entre nosotros no son en realidad humana. Gracias a ellas descubrirá que importantes personajes de la vida política y social son en realidad extraterrestres. Durante su particular cruzada podrá observar cómo estos alienígenas han ido sembrando el mundo de mensajes subliminales con los que pretenden convertir a los hombres en una raza de esclavos.





