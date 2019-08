La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Agenda Cultural:

GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Craft Beer (Sarmiento 349, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imagen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Lima Football Club (Calle 10 y 1, Lima). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Almacén Cultural: Nueva función del ciclo de cine debate coordinado por Armando Borgeaud. En esta ocasión se proyecta "Verano 1993", de Carla Simón (2014). La entrada es gratuita. Bisellia: A las 21 estará el stand up de Pablo Picotto. Luego de la 1 AM, el ciclo "Virtudes" con artistas locales. Fratello´s: Desde la medianoche sonará "No Va Más", "Dark Side" y "Nadie Tiene". La Última Puerta: Desde las 21:30 habrá stand up con Nahuel Matías Bello, Gabriel Ventura y "Campanita". SuperFreak: Llega Ismael Sokol con nuevo repertorio y un repaso por los clásicos de "Sumo" y "Las Pelotas". Estarán como invitados "Dogtroglio" y "El Disidente". El recital comienza a medianoche y la entrada se consigue a $200 en puerta. SÁBADO Bisellia: Desde las 21:30 sonará "Quinteto Z" de la mano de "Arroz con Coco". La entrada anticipada está $100 y en puerta $150. Luego de medianoche será el turno de Lautaro Madelón acompañado de "Gerontes". Fratello´s: Llega "La Saga de Sayweke" junto a "Sensemaya" y "Tricomas del Desierto". Mauri´s Bar: Artistas subterráneos presenta "El Rincón de la Expresión". Habrá exposición visual y bandas en vivo, DJ´S y performances. Entrada a la gorra. SuperFreak: Llega "Master Stroke", banda tributo a "Queen". El show comienza a medianoche. Entradas anticipadas a $200. Wakisiri: Desde las 21 habrá feria de libros. Mara Pedrazzoli, Nancy Leguizamón, Gabriela Franco, Diego Falistoco y Leonel Cisneros leerán sus cuentos y poesías. La entrada es libre y el espectáculo al sobre. 17 Unidos: Show internacional con Lucas Sugo. DOMINGO Bisellia: A las 21, peña folklórica con Francisco Penacino e invitados. Luego de medianoche será el turno de "Locosmóticos". Craft Beer: Desde las 20 habrá música de la mano de "Made in Blues", "No Va Más", "Fabricio y los Profetas" y "El Complejo del Cactus". Entrada es libre y gratuita. Fratello´s: Sonarán "Tomate" y "Preciada Condena". Imagen: Desde las 22 Hernán Casanova presenta una cena-show con karaoke. La entrada junto a la pizza libre es de $400. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Lima Football Club: Actividades gratuitas desde las 11. Kermesse, inflables, juegos cooperativos, plaza blanda para los más chicos y sorteos especiales. Mauri´s Bar: Desde las 23:30 sonarán "Acaraeperro", "Jale Picante" y "Cheloman Empoderados". El valor de la entrada será $50.

