Ramsés Cascú ya está en Túnez, donde disputará el Mundial Sub 19







El jugador del Club Ciudad de Campana es parte de la Selección Argentina que jugará la Copa del Mundo a partir de la próxima semana. Ayer comenzó un torneo amistoso de preparación con victoria 3-1 sobre Bahrein. En la bella ciudad de Tunis, capital de la República Tunecina (conocida como Túnez), se encuentra el campanense Ramsés Cascú, quien integra la Selección Argentina Sub 19 de Vóley que está ultimando los detalles para su participación en el Mundial de la categoría que comenzará la semana próxima. El jugador del Club Ciudad de Campana viajó días atrás junto a sus compañeros rumbo al país africano, dado que en la previa a la Copa del Mundo, el combinado nacional dirigido por Pablo Rico tenía programado un torneo amistoso organizado por la Federación de Túnez en el que comparte zona con Bahrein e Italia. Y ayer, en el primer encuentro de este certamen, Argentina venció 3-1 a Bahrein con parciales de 22-25, 25-23, 25-13 y 25-11. Hoy, en caso de vencer también a Italia, el combinado nacional avanzará a las semifinales del torneo. Una vez concluido este compromiso, el Seleccionado Argentino se enfocará decididamente en el debut en el Mundial, pautado para el miércoles 21 frente a México a partir de las 6.00 (hora argentina). El combinado juvenil nacional será parte del grupo C junto a Japón, Egipto, Alemania y el mencionado México. El fixture marca que después del debut frente al Tri, los chicos argentinos enfrentarán a Egipto (jueves 22 a las 6.00), Alemania (viernes 23 a las 9.00) y Japón (sábado 24 a las 9.00). La primera fase del campeonato está conformada por 20 equipos, divididos en cuatro zonas de cinco. La mejor ubicación histórica de Argentina en un Mundial Sub 19 fue la medalla de plata que obtuvo en la edición de 2015, cuando Chaco y Corrientes fueron sedes de esa Copa del Mundo. En el equipo que logró ese subcampeonato mundial también había un campanense: Rodrigo Michelón (por entonces jugador de Boca), quien era el líbero titular del plantel que, entre otros, integraban Agustín Loser y Jan Martínez, hoy habitués de las convocatorias de la Selección Mayor En esta oportunidad, el plantel argentino, además del campanense Ramsés Cascú (que utilizará la camiseta número 2), también tendrá a Agustín Gallardo y Rodrigo Soria como centrales; a Lucas Ibazeta (capitán), Manuel Armoa, Tomás Capogrosso y Valentino Vidoni como receptores-punta; a Wilson Acosta y Sergio Acosta como opuestos: a Luciano Aloisi y Pablo Urchevich como armadores; y a Tobías Scarpa como líbero. El cuerpo técnico es encabezado por el entrenador Pablo Rico y se completa con el asistente Marcos Blanco, el médico Damián Poglajen, el estadístico Alberto Varela y el manager Diego David.

LOS JUVENILES ARGENTINOS YA ESTÁN EN TÚNEZ. EN EL MUNDIAL JUGARÁN EN EL GRUPO C FRENTE A MÉXICO, EGIPTO, ALEMANIA Y JAPÓN.

#Voley El central Ramses Cascú, jugador del Club Ciudad de Campana, se encuentra en Túnez con la Selección Argentina Sub 19 que a partir del próximo miércoles disputará el Mundial de la categoría. El debut será frente a México, a las 6.00 (hora argentina). pic.twitter.com/uNlPUEuRZ0 — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 15, 2019

