El plantel entrenará por la tarde y luego, los convocados quedarán concentrados. El encuentro ante La Gloria será este sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El debut de Villa Dálmine en el nuevo campeonato de la Primera Nacional está a horas de distancia. El interminable receso ya es historia y toda el agua que corrió desde aquel insípido empate frente a Santamarina en Tandil que cerró la última campaña, también: esta tarde, el plantel Violeta realizará su último entrenamiento antes de la presentación de mañana frente a Instituto de Córdoba. El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Zona 1, se jugará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal. En la última práctica, que se realizará en el predio La Finca, el entrenador Lucas Bovaglio repasará los últimos detalles para este compromiso y luego, los jugadores convocados quedarán concentrados en el mismo predio, ubicado sobre Ruta 4, en las inmediaciones del barrio Río Luján. De no haber sorpresas, el DT se inclinaría por la formación titular que más trabajó durante los amistosos de pretemporada. Es decir: Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. De esos once nombres, seis continúan respecto a la pasada temporada; y cinco son refuerzos para este campeonato. El sistema táctico que se desprende de esa formación es 4-3-3, con Brener y Gallardo en posición de ataque sobre los costados, pero también acoplándose a los mediocampistas para la presión cuando el equipo debe recuperar el balón. Sin embargo, no sería descabellado que Bovaglio trabaje alguna variante para recibir a Instituto, un equipo que ha presentado un marcado 4-3-3 en los amistosos que disputó esta pretemporada. O que le dé lugar a Facundo Rizzi (solo jugó el amistoso ante Puerto Nuevo) como lateral izquierdo. "Falta ajustar algunas dudas que tenemos, sobre todo pensando en dónde podemos hacerle daño al rival", señaló el entrenador en el inicio de la semana, esbozando la planificación del juego ante Instituto. Así, aunque haya once nombres que se perfilen como titulares, la alineación Violeta no está confirmada y todavía tampoco han sido anunciados los convocados para el debut. En ese sentido, una de las incógnitas pasa por la presencia (o no) de los últimos jugadores que se incorporaron al plantel: el mediocampista Facundo Affranchino (ex Instituto, justamente) y el delantero Alan Marcel Picazzo (ex River Plate), quien tendría mayores chances de obtener un lugar en el banco de los relevos.



INSTITUTO, CON 19 CONVOCADOS El rival de Villa Dálmine en el arranque del campeonato de la Primera Nacional será Instituto de Córdoba, que anoche informó los 19 convocados por el DT César Zabala para este compromiso. Según los medios que siguen la actualidad de La Gloria, la formación titular sería: German Salort; Misael Gutiérrez, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Franco Canever; Rodrigo Garro, Ignacio Antonio y Damian Arce; Mateo Bajamich, Martín Pino y Malcom Braida. La nómina de convocados se completa con el arquero Lautaro Petruchi; los defensores Gastón Yabale, Emiliano Endrizzi y Franco Flores; los mediocampistas Facundo Silva y Nicolás Watson; y los delanteros Germán Estigarribia y Manuel Liendo (uno de ellos quedaría fuera del banco de suplentes). ARRANCA LA ZONA 1 Anoche, al cierre de esta edición, Chacarita recibía a All Boys en el partido que iniciaba el Campeonato 2019/20 de la Primera Nacional y, a su vez, abría la Zona 2 que integra Villa Dálmine. En tanto, esta noche será el turno de la Zona 2, que se pondrá en marcha con dos partidos: desde las 21.30 horas, el ascendido Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Temperley con arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que desde las 22.00, Mitre de Santiago del Estero se presentará como local ante otro Estudiantes ascendido, el Pincha de Buenos Aires (con sede en Caseros). EL VALOR DE LAS ENTRADAS Luego de la "actualización" que hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del valor de las entradas para los partidos de la Primera Nacional, el Club Villa Dálmine confirmó ayer el precio que tendrán mañana en el estadio de Mitre y Puccini: - Generales: $400 - Damas, jubilados y pensionados: $200 - Menores: $90 - Adicional platea: $400 Los socios, con la cuota al día, pueden acceder a las tribunas Mitre y Frattini sin cargo. Y en caso de querer ingresar a platea, sólo deberán abonar el adicional correspondiente. #VillaDálmine El plantel de Villa Dálmine para iniciar la temporada 2019/20 de la Primera Nacional. El Violeta debuta este sábado desde las 15.30 ante Instituto como local, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. pic.twitter.com/emNSFGFFle — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 16, 2019

