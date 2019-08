La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/ago/2019 Breves: Polideportivas







SUPERLIGA: FECHA 3 Hoy se pondrá en marcha la tercera fecha de la Superliga con dos partidos: Argentinos Juniors vs Banfield (19.00) y Talleres de Córdoba vs Central Córdoba de Santiago del Estero (21.10). La programación continuará mañana con: Newells vs Unión (15.30), San Lorenzo vs Rosario Central (17.45) y Racing Club vs River Plate (20.00). En tanto, el domingo jugarán: Patronato vs Huracán (11.00), Defensa y Justicia vs Arsenal (15.30), Lanús vs Vélez Sarsfield (17.45) y Boca Juniors vs Aldosivi (20.00). Esta tercera fecha se cerrará el lunes con tres cotejos: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (15.30), Colón vs Gimnasia de La Plata (17.45) y Estudiantes de La Plata vs Independiente (20.00). DOPING POSITIVO El delantero Santiago Silva dio positivo en un control antidoping realizado por la Superliga en momentos en que el uruguayo jugaba en Gimnasia de La Plata. Actualmente, el Tanque es parte del plantel de Argentinos Juniors, club informado de la situación por un exceso de testosterona, que podría significarle una sanción. Según trascendió, el futbolista le manifestó a la dirigencia del Bicho que estaba realizando un tratamiento de fertilidad al momento del control antidoping y que por ello habría dado positiva la muestra. PRIMERA B METRO La segunda fecha del Torneo Apertura comenzó ayer con la victoria de Fénix por 1-0 sobre Sacachispas con gol de Lucas Ferraz Vila. La acción continuará hoy con otros tres encuentros correspondientes a esta jornada: Defensores Unidos vs San Telmo, Argentino de Quilmes vs Flandria y Villa San Carlos vs Justo José de Urquiza (todos los partidos se juegan a las 15.30). SIN MESSI Hoy comienza la Liga de España con el duelo que sostendrán Athletic Bilbao y Barcelona desde las 16.00 (hora argentina) y sin la presencia de Lionel Messi en el equipo culé por las molestias que arrastra en el sóleo de la pierna derecha. Además, este viernes también comienza la Liga de Alemania con el duelo Bayern Munich vs Hertha Berlin. CAÍDA ANTE BRASIL En su primer amistoso de la gira previa al Mundial de China, la Selección Argentinad de Básquet perdió ayer 89-82 frente a Brasil en el cuadrangular que está disputando en Lyon. En la continuidad de este certamen, los dirigidos por Sergio Hernández enfrentarán hoy viernes a Montenegro (13.00); mientras que mañana sábado jugarán ante Francia (15.30). PEQUE ELIMINADO En la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati, Diego Schwartzman perdió ayer 7-6 y 6-3 frente al francés Richard Gasquet (que anteriormente había eliminado a Federico Delbonis) y, de esta manera, ya no quedan argentinos en carrera en este certamen. La mayor sorpresa de la jornada fue la rápida derrota del suizo Roger Federer, quien había vencido en segunda vuelta a Juan Ignacio Londero, pero ayer cayó 6-3 y 6-4 con el ruso Andrey Rublev. PUMAS CONFIRMADOS El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó ayer la formación que presentará en el amistoso de mañana sábado frente a Sudáfrica. Los elegidos son: Mayco Vivas, Julián Montoya, Santiago Medrano; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla; Sebastián Cancelliere, Lucas Mensa, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano; y Joaquín Tuculet. El ecuentro comenzará a las 12.05 en Pretoria y será el último test-match de Los Pumas previo al Mundial de Japón.

