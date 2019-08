Los sentimientos de pesar: sobrellevar los recuerdos después de perder a alguien

Cuando un ser querido fallece, la aflicción por la pérdida posiblemente se haga presente una y otra vez, incluso varios años después. Los sentimientos de pesar pueden reaparecer en el aniversario de la muerte del ser querido o en otros días especiales del año. Esos sentimientos, llamados también reacción ante los aniversarios, no necesariamente son un retroceso en el proceso del duelo, sino que demuestran que la vida de esa persona querida fue importante para ti. A fin de continuar en el camino hacia la recuperación, necesitas saber qué esperar y cómo sobrellevar los recuerdos de la pérdida. Los recuerdos pueden estar en todas partes. Hay cosas que inevitablemente podrían recordarte a tu ser querido, como su tumba, el aniversario de su muerte, los días festivos, los cumpleaños y todo nuevo suceso que esa persona hubiera disfrutado. Incluso otro funeral o conmemoración pueden reactivar el pesar de tu propia pérdida. Los recuerdos también pueden estar vinculados a imágenes, sonidos y olores, que aparecen de forma inesperada. Por ejemplo, puedes sentir que las emociones te embargan repentinamente al pasar por el restaurante que más le gustaba a tu pareja o al escuchar la canción preferida de tu hijo. Lo que se puede esperar cuando reaparecen los sentimientos de pesar. La trayectoria del duelo es impredecible. La reacción ante los aniversarios puede durar varios días o mucho más tiempo, en casos extremos. Durante ese tiempo, posiblemente sientas las mismas emociones intensas que tuviste en el momento de la pérdida y que reacciones igual que entonces. Entre tus emociones y reacciones podrían estar las siguientes: Ira, Ansiedad, Episodios de llanto, Depresión, Cansancio o falta de energía, Culpa, Soledad, Pesar, Tristeza y/o Problemas para dormir. La reacción ante el aniversario también pueden evocar recuerdos fuertes de los sentimientos y los acontecimientos relacionados con la muerte de tu ser querido. Por ejemplo, podrías recordar con lujo de detalles dónde estabas y qué estabas haciendo cuando murió. Consejos para sobrellevar los sentimientos de pesar que reaparecen. Aunque hayan trascurrido años desde el momento en que perdiste a tu ser querido, cuando algo te recuerda su muerte, probablemente todavía sientas tristeza. Según continúas recuperándote, toma ciertas medidas para sobrellevar los recuerdos. Por ejemplo: - Prepárate. Es normal tener reacciones ante el aniversario de la muerte. Saber que probablemente las tendrás puede ayudarte a entenderlas y hasta a convertirlas en una oportunidad para recuperarte. - Planifica una distracción. Programa una reunión o visita a tus amigos u otras personas queridas para aquellos momentos en los que probablemente te sentirás solo o recordarás la muerte de tu ser querido. - Recuerda tu relación. Concéntrate en las cosas buenas de tu relación con esa persona querida y en los momentos que compartieron, en lugar de en su pérdida. Escríbele una carta o haz un cuaderno de notas con algunos de esos buenos recuerdos y, siempre que quieras, agrega más recuerdos. - Comienza una tradición nueva. En los cumpleaños o en los días festivos, dona a una organización de caridad en nombre de tu ser querido, o planta un árbol en su honor. - Conéctate con otras personas. Acércate a tus amigos y a otras personas queridas, incluidas las que fueron especiales para tu ser querido. Busca a alguien que pueda animarte a hablar sobre tu pérdida. Mantente en contacto con quienes siempre te han servido de apoyo, como un líder espiritual o un grupo social. Considera unirte a un grupo de apoyo para el duelo. Cuando el duelo se vuelve demasiado intenso. Aunque no exista límite de tiempo para el duelo y las reacciones ante los aniversarios puedan dejarte golpeado, la intensidad del duelo tiende a disminuir con el tiempo. Cuando en lugar de mejorar, el sentimiento de pesar empeora con el tiempo o interfiere con tu capacidad de desenvolverte a diario, consulta con un terapeuta del duelo u otro profesional de la salud mental. Un duelo no resuelto o complicado puede derivar en depresión u otras enfermedades y problemas de la salud mental; pero gracias a la ayuda profesional, podrás recuperar el control y la dirección de tu vida para volver al camino de la recuperación. Escrito por el personal de Mayo Clinic





Los sentimientos de pesar: sobrellevar los recuerdos después de perder a alguien

