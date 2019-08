Municipales exigen bono de $5.000 para septiembre

En línea con las medidas nacionales, elevaron una carta al intendente Sebastián Abella donde señalan "la gravedad económica que afecta a la mayoría de los argentinos" y la devaluación del dólar como principales motivos del reclamo. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana le solicitó al intendente Sebastián Abella el pago por única vez y con los haberes de septiembre de un bono de $5.000, en línea con lo que el presidente Mauricio Macri decretó esta semana para los estatales de Nación y las Fuerzas Armadas. El gremio hizo el pedido mediante una carta remitida al jefe comunal y firmada por Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato Municipal. En ella, el líder sindical hace referencia "a la gravedad económica que afecta a la mayoría de los argentinos" y el impacto de la "devaluación del 12 de agosto". En ese sentido, señaló la medida sancionada por el presidente Macri para los empleados del Estado nacional y sostuvo que "pareciera que los trabajadores municipales no existimos" ante los ojos del mandatario. Frente esa omisión, Barrichi le solicitó al intendente Abella "la voluntad política" de otorgarles los 5 mil pesos a los municipales. Hasta el momento, no ha habido una comunicación oficial del gobierno oficial al respecto. Esta semana y tras la dura derrota en las PASO, Macri anunció que habrá un "bono a fin de mes para todos los estatales y Fuerzas Armadas de $ 5.000". En tanto, gremios nucleados en Fegeppba le pidieron a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que los convoque a paritarias tras la fuerte disparada del dólar. Los estatales buscan que en la segunda etapa del año también rija la cláusula de actualización automática de manera que los sueldos no pierdan frente a la inflación. Pretenden también que Vidal lance un paquete de medidas como hizo el presidente Mauricio Macri. En ese sentido, reclaman un bono de 5 mil pesos. Además, solicitan recategorizaciones. En Campana, los municipales cerraron la paritaria de marzo a agosto con aumentos en cuotas del 5% en abril, 3% con los sueldos de mayo, 2% con los de julio y 6,5% con las remuneraciones de agosto. Los aumentos impactaron en el básico y, por lo tanto, alcanzaron a los jubilados. Formaron parte de la negociación las cifras no remunerativas otorgadas por el gobierno del intendente Abella y que varían según la escala municipal de cada empleado: a menos ingresos, mayor en su monto. Está previsto que las negociaciones por el segundo tramos del año paritario (septiembre-febrero) comiencen el próximo mes.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, firmó el pedido hacia el jefe comunal.



Municipales exigen bono de $5.000 para septiembre

