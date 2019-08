Céntrico y violento choque: nació de nuevo

Un interno de la 204 colisionó con un Chevrolet en 9 de Julio y Varela. El SAME trasladó a 6 personas hasta el Hospital, incluyendo a la conductora del auto, pero no hubo heridos de gravedad. Un violento choque tuvo lugar ayer alrededor de las 13, cuando un interno de la línea 204 se trasladaba por 9 de Julio hacia Sarmiento y colisionó con un Chevrolet Agile que, desde Varela, se dirigía hacia la plaza Eduardo Costa. El colectivo impactó al auto a la altura de su conductora, de unos 60 años, quien sufrió politraumatismos pero ninguna herida sangrante, al tiempo que 5 pasajeros también se golpearon durante la colisión que, incluso, provocó el desprendimiento de uno de los parabrisas frontales del colectivo. Fueron 2 los móviles del SAME que trasladaron a 6 personas hasta el Hospital San José, e intervino el móvil 48 de Bomberos Voluntarios a cargo del Segundo Jefe Miranda, dado que el extremo delantero derecho del colectivo ingresó, literalmente, dentro del habitáculo. Fueron convocados para rescatar a la conductora, además de realizar maniobras preventivas para evitar el inicio de un foco ígneo en el motor del Chevrolet. Además, intervinieron Defensa Civil, Policía Local, Caminantes, Científica, y Dirección de Tránsito, hasta que el lugar fue despejado y liberado al tránsito.

