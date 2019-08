Entró de suplente y metió un gol

P U B L I C



En la última sesión del HCD, Alejo Sarna juró como concejal, reemplazando a Rubén Romano, ausente por licencia. Su proyecto fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad. "Al margen de la natural emoción, me sorprendió la presencia de tanta gente querida en el recinto y las manifestaciones de afecto de los integrantes de todo el cuerpo", comentó a La Auténtica Defensa Alejo Sarna (PJ-Frente de Todos) quien en la sesión del jueves por la noche, reemplazó a Rubén Romano, ausente por licencia. En ese mismo sentido, Sarna manifestó su agradecimiento por el gesto político que tuvo su bloque al darle la oportunidad de poder jurar como concejal. "Se tomaron la molestia de preguntarme si quería asumir y, por supuesto, dije que sí. Es una alegría poder ocupar una banca en representación de los vecinos de la ciudad donde nací, me crié, crecí y donde me formé. Realmente, fue muy especial que amigos, familiares, ex compañeros de la escuela, del fútbol, de la vida… y vecinos y vecinas que fui conociendo en este último tiempo de militancia política se hayan tomado la molestia de estar presentes. Ni hablar de los llamados telefónicos o los mensajes por las redes. Es muy gratificante". El nieto del recordado comerciante de artículos deportivos y filatelista Ricardo Sarna, presentó para esa noche un proyecto de Resolución a nombre de interbloque PJ – Frente de Todos, "expresando repudio a la decisión de la Junta Electoral y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires de impedir el derecho al sufragio a las personas asignadas como Delegados Electorales, en su mayoría docentes". El proyecto, no sólo fue tratado Sobre Tablas, sino que fue aprobado por todo el cuerpo deliberativo. "Nobleza obliga: el proyecto nace a partir de una llamada de Rosana Frattini, quien cumple funciones en el Consejo Escolar y me comentó que había muchos directivos y directivas de escuelas que habían hecho de Delegados Electorales y se les dijo que no podían moverse de los establecimientos educativos en toda la jornada electoral. Y la mayoría de ellos, no votaban en la escuela donde eran Delegados. Lo hablé con Rosana, lo hablé con Pedro Orquiguil, y con gente del Frente. Todos coincidimos en que se trata de una violación arbitraria del derecho a votar que todos tenemos. Y así también lo entendió el cuerpo, que aprobó el repudio sobre Tablas, y por unanimidad", comentó el candidato a Consejero Escolar por el Frente de Todos.

Entró de suplente y metió un gol

