Por sexto campeonato consecutivo, el Violeta será protagonista de la segunda categoría del fútbol argentino y, como siempre, con la ilusión de llegar a Primera. Debuta esta tarde frente a Instituto en el estadio de Mitre y Puccini. Con diferentes matices, que brindan la posibilidad de muchos y variados análisis, Villa Dálmine comenzará hoy su sexto campeonato consecutivo en la segunda división del fútbol argentino. Una seguidilla inédita desde que se creó la ahora denominada Primera Nacional, antesala de la máxima categoría de nuestro país. Por ello, desde 2015, el simpatizante Violeta inicia cada nueva temporada sabiendo la importancia que tiene la permanencia en esta divisional, pero también con la ilusión de dar la gran sorpresa y llegar (alguna vez) a la ahora denominada Superliga. Con esas sensaciones en la tribuna esta tarde comenzará a rodar la pelota en Mitre y Puccini, cuando a las 15.30 horas, el árbitro Yael Falcón Pérez de el pitazo inicial del encuentro que el Violeta disputará frente a Instituto por la primera fecha de la Zona 2 de esta Primera Nacional. Sí: esta temporada, el campeonato contará con 32 equipos divididos en dos zonas de 16. Los ganadores de cada una de ellas disputarán una final por el primer ascenso. Y los ubicados del segundo al cuarto puesto accederán a un Reducido por el segundo. En cambio, el último de cada zona tendrá el descenso como castigo. Con ese panorama en la previa, en Mitre y Puccini se decidió armar un plantel con la base del equipo de la pasada temporada y el agregado de mucha sangre joven: llegaron 16 refuerzos que tienen un promedio de edad de 22,1 años. Y a excepción de Facundo Affranchino, con nulo o escaso rodaje en la Superliga o la Primera Nacional. Sin embargo, ello no le quita mérito a ninguno de los refuerzos que ha sumado el Violeta: Alejandro Maciel demostró firmeza para ser el primer marcador central (posee características similares a las de Fernando Alarcón); Nicolás Del Priore y Denis Brizuela llegan con buenos antecedentes de Independiente y Banfield y son dos mediocampistas muy técnicos; y tanto Catriel Sánchez como Marcos Arturia han sabido destacarse en las divisiones juveniles de Talleres a fuerza de goles. Estos jóvenes, además, tendrán la posibilidad de apoyarse en jugadores de mucha experiencia como el arquero Juan Marcelo Ojeda y el capitán Matías Ballini o en otros que conocen mucho la categoría como Nicolás Sansotre, Gastón Martínez y Juan Ignacio Alvacete. Todo bajo la conducción de un entrenador joven como Lucas Bovaglio (40), quien pregona una idea "moderna" que combina protagonismo, intensidad, buen pie y combinaciones que favorecen la verticalidad del juego. Por lo demostrado en los amistosos de preparación, el DT dispondrá inicialmente de un esquema 4-3-3, con Del Priore y Brizuela a los costados de Ballini; y con Fabricio Brener y David Gallardo (dos futbolistas mucho más asentados después de haber tenido escasas oportunidades el campeonato pasado) como extremos para tratar de asistir a la máxima referencia ofensiva, Catriel Sánchez. En la primera formación titular, Bovaglio le dará continuidad a lo que más repitió en los amistosos de pretemporada: Ojeda; Sansotre, Maciel, Martínez, Banegas; Del Priore, Ballini, Brizuela; Brener, Sánchez y Gallardo. Durante esos ensayos, Villa Dálmine no sólo no cosechó derrotas, sino que los titulares apenas sufrieron un gol (fue en el primero, ante Vélez: un tiro libre de Thiago Almada que se desvió en la barrera) En tanto, en este debut frente a Instituto, entre los suplentes estarán: Juan Ignacio Dobboleta, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Federico Recalde, Brian Orosco, Álvaro Veliez y Marcos Arturia. Fuera de la primera lista de convocados quedan los últimos tres refuerzos que incorporó el Violeta: el lateral izquierdo Facundo Rizzi (llegó antes del amistoso ante Puerto Nuevo), el volante Facundo Affrranchino y el delantero Alan Picazzo (se sumaron en la última semana). Así llega el equipo de nuestra ciudad a este debut que puede empezar a marcarle un camino. Por eso, poder desarrollar la idea trabajada y completarla con un resultado positivo sería la presentación ideal para empezar a consolidar al plantel y, obviamente, para darle también argumentos a la ilusión del simpatizante que hoy volverá a Mitre y Puccini con la pasión y los sueños de siempre. INSTITUTO El rival de Villa Dálmine en este arranque de campeonato presenta varias similitudes: cuenta con jugadores de mucha experiencia en la zona defensiva y de mitad de cancha hacia arriba posee mucha sangre joven. En este caso, todos formados en las divisiones juveniles del club. De hecho, el DT de Instituto es César Zabala, quien lleva años trabajando en La Gloria y antes de asumir el cargo estuvo al frente de la Sexta División y de la Primera local. Así, no sorprende que nueve de los once titulares que presentaría hoy sean formados en La Agustina (el predio de divisiones juveniles de la institución). Esos once nombres serían: German Salort; Misael Gutiérrez, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Franco Canever; Rodrigo Garro, Ignacio Antonio y Damian Arce; Mateo Bajamich, Martín Pino y Malcom Braida. La nómina de convocados se completa con el arquero Lautaro Petruchi; los defensores Gastón Yabale, Emiliano Endrizzi y Franco Flores (ex Villa Dálmine); los mediocampistas Facundo Silva y Nicolás Watson; y los delanteros Germán Estigarribia y Manuel Liendo (uno de ellos quedaría fuera del banco de suplentes). Quienes no viajaron a Campana son las últimas dos incorporaciones: el defensor Juan Ignacio Sills (de último paso por Huracán) y el delantero Francisco Apaolaza (a préstamo de Estudiantes de La Plata).

LA TEMPORADA PASADA, VILLA DÁLMINE TAMBIÉN DEBUTÓ FRENTE A INSTITUTO COMO LOCAL. FUE VICTORIA 3-0. QUE SE REPITA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 14: En 13 partidos se registraron 3 triunfos Violetas, 4 empates y 6 victorias para La Gloria. Villa Dálmine marcó 12 goles, mientras que Instituto convirtió 16. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 7 veces: el Violeta ganó 3 partidos (8 goles); e Instituto triunfó 3 veces (8 goles). Empataron un juego. COMO LOCAL INSTITUTO. Jugaron 6 veces: 3 victorias del equipo de la Docta (8 goles) y 3 empates. Villa Dálmine no ganó en Córdoba (4 goles). APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula dos partidos sin perder ante Instituto, con una victoria y un empate. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Francisco Fydriszewski (2), Ijiel Protti (2), Oscar Barrios, Adolfo Buonamicci, Matías Nouet, Gabriel Sanabria, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi, Ramiro López y Federico Jourdan. GOLEADORES DE INSTITUTO (16): Mario Baralle (2), Rubén Morelli (2), Guido Mainero (2), Marcelo Díaz, Alberto Galucci, Mario Ghirardo, Sergio Bonfigli, Pablo Soda, Gustavo Gotti, Pablo Magnin, Esteban Orfano y Ezequiel Bonacorso. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL En el inicio de la temporada pasada (2018/19), Villa Dálmine venció 3-0 como local a Instituto en un partido jugado el sábado 25 de agosto de 2018. La síntesis fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (3): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Federico Jourdan; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, David Gallardo, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. INSTITUTO (0): Fabricio Henricot; Santiago Moyano, Facundo Agüero, Víctor López, Franco Canever; Facundo Affranchino, Sebatián Navarro, Javier Mendoza; Leandro Vella, Pablo Vegetti y Emiliano Ellacopulos. DT: Darío Franco. SUPLENTES: Leandro De Bórtoli, Emiliano Endrizzi, Franco Flores, Malcom Braida, Ignacio Antonio, Mateo Klimowicz y Mateo Bajamich. GOLES: ST 23m Federico Jourdan (VD) y 27m y 44m Ijiel Protti (VD). CAMBIOS: ST 11m Braida x Ellacopulos (I); 21m Estigarribia x Comachi (VD); 27m Klimowicz x Vella (I); 31m Antonio x Moyano (I); 37m Spinaci x Molina (VD) y 42m Recalde x Miño (VD). AMONESTADOS: Martinich y Alvacete (VD); Mendoza (I). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Héctor Paletta. ASISTENTES: Nicolás Bravo y Gisela Bosso

Primera Nacional:

Villa Dálmine pone en marcha un nuevo sueño

